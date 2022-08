SRPKINJI JE DOSTA LAŽI O HRVATSKOJ, ODLUČILA OTVORITI OČI SVOM NARODU! Dragana se vratila s Jadrana i sve zna: ‘Tamo je zabranjeno spominjati taj nesretni rat, treba ići opušteno, raditi, zaraditi i družiti se

Autor: Dnevno.hr

Srpski radnici su traženi i cijenjeni radnici na našem Jadranu, a iz godine u godinu ih je sve više. Dok se neki kućama vrate razočarani nakon nekoliko dana, ima i onih koji nižu samo pozitivna iskustva, pišu srpski mediji.

Jedna od njih je i Dragana Bajić, koja je na svom YouTube kanalu podijelila iskustva vezana za sezonski rad u Istri.

“Hoću razbiti sve te predrasude i bezvezne priče – da su Hrvati ovo ili ono i da mi iz Srbije nemamo tamo što tražiti. To uopće nije tako i to uopće nije istina. U Hrvatsku se na rad ide bez ikakvih problema. Tamo imate osiguran smještaj, hranu – nekad to budu tri obroka, dva, negdje i samo jedan obrok. Obroci za zaposlene koji nisu besplatni su vrlo povoljni, a ručati ili večerati možete za oko dva eura”, govori Dragana koja kaže kako se već od veljače počinju raspisivati oglasi preko kojih se traže radnici koji će raditi u turizmu.





Dragana kaže kako je u Hrvatskoj radila tri sezone, uglavnom u Istri – u Poreču i okolici te Medulinu.

Nema rada na crno

“Naši ljudi slobodno mogu ići ondje i raditi u turizmu, traže se kuhari, konobari, pomoćni radnici u kuhinji, roštilj majstori, pizza majstori, sobarice, spremačice, radnici za održavanje zelenila, prodavači… Lijepo je plaćeno u odnosu na Srbiju, ove godine najniža plaća bila je 800 eura za spremačice. Njihovi radnici idu raditi na sjever Europe, jer je njima to premalo novca”, objašnjava Dragana koja kaže kako poslodavci često plate i put do mjesta na kojemu se radi, ali samo u slučaju da radnik odradi čitavu sezonu.

“Ako završite cijelu sezonu, plate vam put, a ako odete ranije, čak će vam odbiti od plaće. To je tad koštalo 150 eura, za izradu radne i boravišne dozvole, jer oni sve rade kako treba. To je zato jer imaju problem s radnicima, ako ih napustite ranije, skinut će vam to s plaće. Ukoliko ostanete od početka do kraja sezone, bit ćete jako dobro nagrađeni, ne plaćate ništa, oni snose sve troškove dozvola, čak puta, plus što ćete kad dođete kući dobiti još pred Novu godinu božićnicu, to je njihov običaj. Ja sam bila jako iznenađena kad sam je dobila nakon samo tri mjeseca rada u sezoni. Tamo otvarate račun u njihovoj banci, koji ne morate zatvarati, već ga zamrzavate, pa tako dobivate posljednju plaću i tu božićnicu i možete ih podići u Srbiji” ispričala je Dragana koja kaže kako u Hrvatskoj nema rada ni crno kao ni starosne granice za radnike.

“Nećete raditi na crno, bit će vam svaki mjesec uplaćivani staž i socijalno osiguranje. Bez radne dozvole ne primaju radnike, kad aplicirate za rad i kad vas pozovu, nećete ni ići dok ne dobijete dozvolu. Nemam loše iskustvo gdje god da sam bila i radila u Hrvatskoj, sve je bilo po dogovoru. Kako vam kažu na početku, sve tako i bude. Išla sam čak i u njihov mirovinski fond u Poreču provjeriti i sve je uplaćeno u dan. Ja stalno govorim da tko god želi negdje raditi, najbolje je ići u Hrvatsku. Meni je to dosad bilo najisplativije od svega gdje sam bila i što sam radila. Prijepodne ste na poslu, a poslijepodne na godišnjem odmoru – na moru. I to može trajati mjesecima”, objašnjava ova Srpkinja koja kaže kako su na Jadranu Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska zajedno, udruženim snagama rade, druže se, izlaze, piju kavu, idu na plažu.

“Tamo je zabranjeno spominjati taj nesretni rat, zabranjeno je bilo što spominjati što se tiče nacionalnosti. Tko god krene na tu temu – dobiva momentalno otkaz. Tamo nema ostrašćenih i ako ima, o tome se šuti. Mora se voditi računa o tome ili uopće ne ići tamo. Treba ići opušteno, raditi, zaraditi i družiti se”, zaključuje Dragana.