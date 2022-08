SRPKINJA UOPĆE OVO NIJE OČEKIVALA OD HRVATSKE! Malo je reći da je iznenađena ljetovanjem: Pitali je o leševima štakora na prekrasnoj plaži

Autor: Dnevno.hr

Nedavno su se na splitskoj plaži na površinu inače bistrog i čistog Jadranskog mora isplivali mrtvi štakori, a sada se slučaj ponavlja u Zadru u blizini najpopularnije plaže.

Prizor lešina šokirao je brojne turiste, a o četiri mrtva štakora obaviještene su nadležne službe.

Krenula je ekspresna akcija službi, štakori su brzo pokupljeni i predani gradskom koncesionaru za zbrinjavanje mrtvih životinja.





Turisti nastavili s kupanjem

Inače, plaža Karma nije uređeno kupalište, ali se nalazi blizu gradske plaže Kolovare.

“Nismo ništa primijetile, to sad od vas prvi put čujemo. Ovdje smo dva dana, ništa, sve normalno”, rekla je turistkinja iz Srbije. “Nama je lijepo ovdje uopće nisam očekivala da je ovdje ovako čisto. Mislila sam da je prljavije, ali more je čisto, nije prljavo”, dodala je druga.

“Reagirale su veterinarske službe i prije nego su komunalni redari došli na lokaciju, tako da je situacija na terenu sada čista, uredna i sanirana. Mi ćemo odraditi analizu sa stručnim službama Zavoda za javno zdravstvo i veterinarskim službama kako bi utvrdili uzrok tog događaja”, izjavio je Robertino Dujela, pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Oborinska voda

Kao što je to bilo u Splitu, problem je vjerojatno ispuštanje velike količine oborinske vode odnosno u drugoj polovici kolovoza kada se dogode veće količine kiše, oborinska mreža se u potpunosti ispuni i štakori koji su uobičajeni stanovnici u cijevima se poguše. U tom slučaju ih ti ispusti odnesu u more.

U Zadru više nema direktnih kanalizacijskih ispusta u more, ali oborinskih voda itekako ima. Dogodilo se to da je prije tjedan dana, između plaže Karme i plaže Kolovare, dogodilo jedno vrelo i da su se oborinske vode prelijevale i izlazile na površinu mora. Tada su građani prijavljivali da zaudara na kanalizaciju i koncesionar na obližnjoj plaži je podigao crvenu zastavu. Iz Zavoda za javno zdravstvo su obavili analize mora u dužini nekih 500 metara i utvrdili da je more odlične kakvoće, javlja RTL.

U utorak bi isto tako trebali provesti redovnu analizu mora pa će se utvrditi postoje li neki novi sastojci u moru.