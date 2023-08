Srpkinja u šoku nakon ljetovanja iz pakla: ‘Baj, baj, ovdje niste dobrodošli’

Turska je uz Crnu Goru, Grčku, Albaniju jedna od omiljenih ljetnih destinacija. Goste privlači prirodnim ljepotama, toplim vremenom i ukusnom hranom. Iako, ako je sudeći po objavi jedne Srpkinje na Facebooku, pitanje je koliko će još dugo naši susjedi u većim brojevima pohoditi Tursku.

Naime, prema njezinim riječima, za vrijeme odmora u Kemeru u Turskoj je doživjela brojne neugodnosti, a upravo zato što je iz Srbije.

Neugodne scene iz centra

“Želila sam s vama podijeliti naše iskustvo iz Kemera više iz radoznalosti, je li to naše iskustvo ili je tako samo u Kemeru ili su i drugi imali slična iskustva na drugim mjestima.

Dakle, kao što je već spomenuto, stanovništvo Kemera je trenutno 95 posto Rusa, i to je u redu. Ne smeta mi nijedan narod. Ono što mi smeta je trenutak kada me prodavacčpita "odakle si" i kada kažem Srbija izraz lica se totalno promijeni i to ne jednom. Napominjem da smo smješteni u centru Kemre i da se navedene situacije uglavnom dešavaju u centru, točnije na njihovom Ataturk bulevaru.

Kupovali smo neke novčanike, prodavač ima oko 30 godina. Pita odakle ste, ja se ne cjenkam. Platili smo koliko je tražio, sve je bilo super dok nisam rekla Srbija. Na što on sam odgovara “ooo Serbia, no good”. Ja pitam zašto “no good”, on mi na nekom odsutnom engleskom “no good Serbia, no like Serbia”. Odlučim da ne nastavim, izlazimo iz dućana, dosta sam potištena jer vidim da priča o nama sa još jednim tipom iz dućana, ali po licu mu se jasno vidi da ne govori ništa lijepo. Muž kaže, pusti ga idi, idi, ok.

Opet ulazimo u dućan, želimo kupiti masku za ronjenje, pitam koliko je, prodavač ima 60 godina, ozbiljan Turčin, pljuje zlato, kaže "koliko daš", spreman na cjenkanje. Okrenem se mužu i kažem mislim da misli da smo mi Rusi. Prodavač me onda pita odakle si, na nekom nevještom ruskom. Ja i dalje držim masku u rukama i odgovaram Srbija, ne Rusija. Čovjek mi uzima masku iz ruku i kaže "ne Srbija, baj baj" i pokazuje nam izlaz. Već smo šokirani situacijom, želim ostati da razgovaramo o tome.









Već sam vidno ljuta, jer sam došla u zemlju u kojoj očito nismo dobrodošli kao narod, a ne znam zašto. Mislim, mogu nagađati zašto, ali ne bih uvlačila politiku u ovo, ipak su to ljudi koji žive od turizma.

Idemo u hotel, dijete traži vodu, stanemo u uličnu trgovinu. Uzmem malo vode, dođem do kase, pitam koliko, mlađa prodavačica me ponudi vražjim čajem, ja kažem “ne”. “How much is the water”. Pita me na engleskom odakle sam, odgovaram Srbija, on skloni čaj koji je do maloprije nudio i kaže 20 lira!?

Inače mala voda svugdje tip 5 ili 7, 10 lira maksimalno.









‘Srbija nije dobrodošla’

Okrenem se mužu i kažem da traži 20 lira za malo vode, a prodavač kaže “Srbija nije dobrodošla, uzmi vodu i idi”. Hoću da platim vodu, maše rukom i pokazuje prema izlazu.

Suprug i ja izlazimo iz vode, krećemo prema hotelu s čvrstom odlukom da više ne izlazimo iz hotela dok smo ovdje i da Kemer više nikada ne vidimo ni na karti svijeta.

Je li netko imao ovakva iskustva, a iz Srbije je. Je li tako i na tako i na drugim mjestima ili smo imali nesreću da naletimo na neke neandertalce, iako je objektivno prevelika slučajnost da u dva dana imamo tri situacije u kojima nam ljudi pokažu vrata kada kažete Srbija”, napisala je u Facebook grupi gdje se dijele informacije o putovanjima u Tursku.

“Što nisi rekao da si iz Bosne, sve u pola cijene”, “Da su mi prvi put rekli Kroejša no gud, sigurno više ne bih rekla odakle sam”, “Ne znam. Baš me briga, želim mir na cesti”, samo su neki od komentara ispod ove objave.

Bilo je i onih koji misle da je autorica izmislila priču.

“Sve izmišljeno. Laž. Nemojte se ustručavati odgovoriti. Netko se ruga ljudima i smije se. Sve je izmišljeno!!!! “, “Nešto mi je malo čudno. Poznajem Turke kao trgovce. Za 18 godina koliko ljetujem u Turskoj nijednom nisam imao loše iskustvo”, tvrde neki iz ove grupe.

