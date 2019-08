SRPKINJA IZVRIJEĐALA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA: ‘Spodobe trče, vrište i kao pederi i lezbijke, žele se praviti normalnim i uspješnim’

Autor: Dnevno

Jučer je društvenim mrežama brzinom munje odjeknula objava jedne majke koja je pobjesnila jer je, kako je rekla, njezin talentirani sin došao na nogometni trening, a tamo je zatekla djecu s posebnim potrebama. Njezina je objava toliko skandalozna da ju je nemoguće prepričati jer je normalan mozak ne može dokraja ni procesuirati. Objavu je podijelila Facebook grupa Matija i prijatelj Down, ali u međuvremenu je obrisana. Mi smo je zabilježili još jučer, stoga vam je možemo prenijeti. Uza sve to, u opisu profila stoji da je dijete Boga. Moralna i intelektualna nakarada ovaj put premašila je sve granice.

Kaže dotična osoba: “Još jedan primer ljudske nesvesti…:D Kad neko nema trunku zdravog razuma i kritičnosti, onda to proglašava za dobročinstvo. Ali na račun drugih.

Taman što smo se sin i ja poradovali jer dolazimo u novi fudbalski klub, sa velikom tradicijom, pun profesionalaca, pogotovo što nam je stadion blizu kuće i taj teren dobro poznajemo, zadesio nas je šok: došavši na trening pre par dana, uplašio me prizor nekih spodoba koje vrište i tumaraju po terenu. Kasnije saznadoh da se radi o ‘deci sa posebnim potrebama’. Baš kao i pederi i lezbejke, i oni jedva čekaju da se na neki način ugrade u realnost normalnih i uspešnih ljudi (u ovom slučaju- dece). I ovde im je to uspelo. Biće jednaki sa nama, pa makar to bio i fudbal. Posle celog radnog dana i velikih napora da, kao samostalni roditelj, dovedem svoje dete, sa vanrednim talentom, da igra fudbal, dočekuje me ovaj prizor…Šta reći, šta više učiniti da se ovaj narod opameti!? Onom ko je došao na tu ideju imam da kažem: stoko da bi stoko jedna! Evo ti status da čuješ kakvo mišljenje imam o toj humanosti na račun zdrave i talentovane dece.”