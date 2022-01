SREO SE SA SPLIĆANKOM KOJU JE NJEGOV SIN KOBNE NOĆI POKUŠAO DOBITI: Matejev otac otkrio sadržaj razgovora s djevojkom o kojoj danas svi govore

Autor: Daniel Radman

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, otkrio je za Jutarnji list sadržaj razgovora s djevojkom za koju se pretpostavljalo da je zadnja osoba s kojom se Matej čuo prije nestanka.

Djevojka je, kažu neslužbene informacije, radila na organizaciji izleta, a s Matejem se dugo zna, kao i njezin brat koji nije bio u Beogradu.

“Ona mi je rekla da ju je te večeri Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana.

Imala je propušten poziv

Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na WiFi mrežu i kad je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu”, rekao je otac.

Periš se danas sastao s ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom te čelnim ljudima policije koji su mu dali uvjerenje kako će nastaviti s potragom s jednakim intenzitetom.