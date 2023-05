‘SREO SAM NOU KRALJEVIĆA NAKON SUĐENJA’ Pernar oči u oči s čovjekom kojeg želi utamničiti: ‘Tip je zapravo jako intrigantan, neobičan je’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U ponedjeljak se na Visokom sudu u Ndoli nastavilo suđenje hrvatskim državljanima koji su optuženi za trgovinu djecom.

Sutkinja Mary Mulanda danas je zakazala novo ročište za četvrtak kad će predstaviti svoju odluku o tome hoće li osloboditi hrvatske državljane ili se nastavlja suđenje i ispitivanje svjedoka obrane.

Nakon suđenja na Facebooku je novu objavu iz Zambije objavio Ivan Pernar, koji u toj državi boravi kao svjedok optužbe. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.





‘Čuj, Noa…’

“Danas sam nakon suđenja sreo Nou Kraljevića u Shopriteu, to vam je nešto u stilu srednje velikog Konzuma. Ja sam prolazio pored njega dok je on tamo sjedio sa ženom na klupici. To je bio prvi put da sam se neplanirano susreo s njim za vrijeme boravka u Ndoli.

Pogledi su nam se sreli, doimao se zamišljeno. Razmišljao je sigurno o današnjem ročištu i koja bi mogla biti odluka sutkinje u četvrtak.

Zanimljiv je ovaj slučaj jer će odrediti mnoge ljudske sudbine, s naglaskom na prostornu i vremensku dimenziju.

Iako smo planirali u Zambiji boraviti kratko, ostali smo puno dulje. On je tu već 6, a ja 3 mjeseca.

Kroz to vrijeme siguran sam da je imao prilike shvatit kako ovdje stvari funkcioniraju, od svakodnevnog života do zatvora i sudova. Veliko je to iskustvo i dragocjeno, neovisno o ishodu suđenja siguran sam da će se prije ili kasnije vratit u Hrvatsku, tada će stat pred kamere i pitat će ga, čuj Noa jel ti misliš da je bila mudra odluka ić u Zambiju po djecu iz Konga?









O njegovom slučaju bi se komotno mogao snimit poludokumentarni film jer je tip zapravo jako intrigantan, neobičan je.

‘Dao sam sve od sebe da ga osude’

Odluke koje je donosio u životu svakako ga čine jedinstvenom osobom u Hrvatskoj, ne znam za ni jednog transseksualca koji je išao u Zambiju po dijete iz Konga. Takvih nema dvoje u Hrvatskoj i upravo je zbog te posebnosti plijeni pažnju.

Osobno smatram da je donosio krive odluke u životu i da je prekršio zakon, on sigurno smatra suprotno, ali to više nije bitno. Njegovu zemaljsku sudbinu odlučit će sud u Zambiji. Ja sam dao sve od sebe da ga osude, on će dati sve od sebe da se izvuče od osuđujuće presude.









I kad sam prolazio pored njega, htio sam ga pitat, čuj Noa, kaj ti misliš kaj bu sutkinja rekla u četvrtak. Ali nekako, kao da je nevidljiv zid između nas koji ni on ni ja ne možemo proći. Siguran sam da bi i on nešto htio pitat mene, vjerojatno čak i isto pitanje, ali iz istog razloga ne smije.

On živi trenutno od ročišta do ročišta, to ne možete razumijeti ako niste ovdje. Ne razmišljamo ni ja ni on o tome kakav će bit krajnji ishod suđenja, zanima nas oboje samo odluka sutkinje u četvrtak.

Ljudi koji nisu u ovo upleteni, njih zanima što će bit na kraju, kakva će bit moja i njegova sudbina, nas koji smo ovdje zanima samo što će bit u četvrtak”, stoji u njegovoj objavi.