SRBINU PROPAO PLAN PREUZIMANJA HRVATSKE KOMPANIJE: Evo tko su braća Pivac koji su ga preduhitrili

Autor: M.M.

U rujnu ove godine na srpskom portalu osvanula je vijest: “KRAŠ JE NAŠ! EVO KAKO JE SRPSKI BIZNISMEN UNIŠTIO HRVATE: Poznatu fabriku slatkiša želeli su da preuzmu hrvatski tajkuni, ali im je Šaranović POMRSIO KONCE!”

Kraš ESOP prodao je sve svoje dionice Kraša Mesnoj industriji braće Pivac pa su time preuzeli Kraš jer će nakon transakcije imati sveukupno 49,18 posto dionica tvrtke, ali većinu dionica s pravom glasa. Radnicima Kraša, koji su udjeličari u Kraš ESOP-u Pivci će platiti najmanje 860 kuna po dionici, a obvezali su se zadržati sva radnička prava na dulji rok. Također, ne smiju prodati dionice trećoj osobi bez garancije radničkih prava, koja su veća nego ona sadržana u Zakonu o radu, objavio je Večernji list.

Bitka je napokon gotova, nakon što je dugo vremena sudbina Kraša bila upitna. Kraš je sada u rukama braće Pivac, a ne kao što su prenosili srpski mediji, u rukama njihovog biznismena.

Tko su braća Pivac?

Mesna industrija Pivac drugi je najveći uvoznik hrane u našoj zemlji, odmah iza dinastije Todorićevih. Obiteljska je ovo tvrtka iz Vrgorca stara više od 60 godina, no poslovni procvat odvio se u posljednjih 15-tak godina. MID Pivac prvo je postao vlasnik kliškog Dalmessa, a zatim i Karlovačke mesne industrije, a nedavno su svoje poslovno carstvo obogatili Mesnom industrijom Vajda iz Čakovca za koju je plaćeno 20 milijuna kuna. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Pivac je 2015. godine stekao više od 33 000 dionica i postao većinski vlasnik s 51,12 posto udjela, a u 2014. godini dobit tvrtke Braća Pivac iznosila je 77 milijuna kuna te su imali 650 zaposlenika.





Uz to, PPK Karlovac iste je godine ostvarivao profit od 16 milijuna kuna. Danas Mesna industrija Pivac broji oko 200 mesnica diljem zemlje, a prije nekoliko godina protiv vlasnika tvrtke u tzv. aferi meso podnesena je anonimna predstavka u kojoj se govorilo da u Pločama u nezadovoljavajućim uvjetima skladište meso. U predstavci se isticalo kako je skladište mesa udaljeno 50-ak metara od deponija aluminijske rude te da ne ispunjava minimalne tehničke uvjete.

”U ovom slučaju pogoduje se braći Pivac zbog povezanosti Mladena Barišića, ravnatelja Carinske uprave s Lukom Bebićem, torbarima iz HDZ-a koji Pivce štite od inspekcija”, stajalo je u prijavi, ali kako nikada nikakvi dokazi nisu pronađeni, Pivci su tvrdili da im netko podmeće. Dio novog pogona u Vrgorcu Pivcima je izgorio još 2012.godine, ali od toga su se, po svemu sudeći uspješno oporavili.

Spominjali su prije nekoliko godina tvrtku Pivac i na Novoj TV, na kojoj su tvrdili kako ista gradu Vrgorcu duguje 15 milijuna kuna komunalnih doprinosa, ali i da grad godinama tolerira bespravno izgrađeni pogon, što je demantirao Miljenko Pivac. Novinarima je objašnjavao kako godinama nisu legalizirali objekt te plaćali komunalije jer se radi o ”zoni koja nije bila u urbanističkom planu”. No, Pivac je ustvrdio i da industrija Pivac na ime doprinosa puni oko 40 posto vrgoračkog proračuna te da zapošljava 200 lokalnih stanovnika.

Kada govorimo o obitelji Pivac, tada zaista možemo pričati o obiteljskom biznisu razvijanom generacijama. Najstariji brat Tonči ima troje djece, a njegov sin Miljenko direktor je uvoza i izvoza te se svojedobno kandidirao za gradonačelnika Vrgorca, kao nezavisni kandidat. Kćeri Milena i Ivana ravnaju poslovanjem u Splitu, Zagrebu i Karlovcu, a srednji brat Neven ima dvije kćerke Nenu i Ružu, dok je najmlađi brat Ivica predsjednik Uprave tvrtke. Njegova kćerka Nevena radi u PPK Karlovac, a osim biznisa s hranom svoje poslovanje s godinama su proširili i na turizam za kojim su interes počeli pokazivati još devedesetih.

Tako su 1997. kupili makarski hotel Miramare, a na njegovom mjestu podigli novi hotel. Ubrzo potom preuzeli su i kultni makarski hotel Biokovo, a hotel Makarska kupili su nakon što su godinama čekali da država otpočne njegovu privatizaciju. Jednako tako, tvrtka Pivac od obitelji Soldo za 18,2 milijuna kuna kupila je dubrovački hotel Petka smješten nedaleko od luke u Gružu, kojega su pretvorili u elitni hostel.

Slučaj Kraš

Ako je nešto u Hrvatskoj sinonim za djetinjstvo i odrastanje, tada su to čuveni Kraševi proizvodi – legendarne Bajadere, Kiki bomboni, razne čokolade ili pak napolitanke kakvih nema nigdje u svijetu. No, nisu sve priče vezane uz Kraš slatke. Oko Kraša se odvijala velika burzovno-financijska operacija, a radnici su strahovali da bi oni, kako to obično biva, mogli biti prvi na udaru nakon izglednog preuzimanja od strane srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića, kako je i bilo u medijima iznošeno.

Što ih je točno mučilo, radnici Kraša otkrili su u razgovoru za naš tjednik 17. 10. ove godine. Njih više od tisuću čini društvo Kraš-Esop, no kako su napomenuli, malo se toga njih pita jer u Esopu ključnu ulogu igra njihova «teta Marica», prokuristica Marica Vidaković. Društvo iz Kraš-Esopa, u čijem je vlasništvu 18,45 posto udjela u tvrtki, tada je na nedavno održanoj skupštini odlučilo da neće ući u zajedničko preuzimanje dionica s Mesnom industrijom Pivac, koja drži 30,7 posto Kraša, što ih čini najvećim pojedinačnim dioničarom. No, ta odluka nije obeshrabrila braću Pivac, koji su na kraji u tome i uspjeli.

S druge strane, Kraševe je dionice tadanedavno naveliko počeo kupovati Nebojša Šaranović. Koliko je srpski milijunaš zainteresiran za hrvatsku tvornicu slatkiša, možda ponajbolje govori činjenica da je u samo desetak dana stekao 20 posto udjela u Krašu, ujedno dižući i cijene dionica u nebo.

Kada je o Pivcu, Šaranoviću i Krašu riječ, naši sugovornici su ponudili nekoliko scenarija, ali svima je bila zajednička zabrinutost djelatnika za financijsku održivost korporacije. Tko god da uđe u Kraš, radnike će nastojati izbaciti iz igre, no oni nemaju namjeru na to pristati, nego preko Esopa žele sudjelovati u vlasničkoj strukturi diva s Ravnica. Kada bi radnike izbacili iz vlasničke strukture – a oni su bili uvjereni da im se to sprema – u pitanje bi došla i njihova radna mjesta. Već je nakon površnog uvida u Šaranovićevo poslovanje u Srbiji bilo jasno da je strah za plaće, ali i ostala prava koja trenutačno imaju, sasvim opravdan, iznijeli su radnici Kraša.

I dok su se radnici pitali što će biti s njima, srpski tajkun šutio je i nije otkrivao svoje namjere jer tako to rade poduzetnici s naših prostora. Šaranović je inače blizak prijatelj posrnuloga hrvatskog tajkuna Ivice Todorića. Naime, naši su sugovornici bili uvjereni da bi vrgoračka braća mogla pristati prodati svojih 30-ak posto dionica jer bi na njima zaradili dvostruko više nego što su ih platili. Točnije, njihovih 30-ak posto dionica, ako uzmemo da je cijena dionice 1000 kuna, vrijedi oko 450 milijuna, iz čega proizlazi da bi na Kraševim dionicama Pivci utržili oko 250 milijuna kuna. To se nije dogodilo.

Ovako su srpski mediji pisali veličali svog biznismena

“Ova vest je u Srbiji odjeknula kao bomba i na društvenim mrežama se se pojavljuju već komentari poput “Kraš je naš!”. Hrvatsku javnost muči pitanje šta će srpski biznismen da uradi sa akcijama Kraša narednih dana ili meseci.

Šaranović u svakom slučaju neće biti na gubitku i za sada ima dve opcije i obe mu donose zaradu. Kada je Mesna industrija Braća Pivac pre desetak dana i javno objavila nameru o preuzimanju cele kompanije Kraš, niko nije slutio da bi neko mogao da pomrsi konce ovoj hrvatskoj kompaniji koja je najveći pojedinačni deoničar u Krašu sa 30,7 odsto akcija. Još manje se moglo naslutiti da će to biti privrednik iz Srbije, koji kako se pokazalo baš i nisu dobro dočekani od strane suseda. Da, podsetimo da u Srbiji posluje 200 hrvatskih preduzeća, dok je s druge strane, tek desetak srpskih kompanija na tržištu Hrvatske.”