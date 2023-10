Srbin zbog Dubrovačkih zidina i Plitvica poručio Hrvatima: ‘Sram vas bilo bre, nije vam to otac kupio’

Autor: Dnevno.hr

I prije su se komentirale cijene svakojakih stvari u Hrvatskoj tijekom turističke sezone, no otkako smo prešli na euro, cijene koje su otišle u nebesa komentiraju se još i češće.

No, jedan je Srbin na Redditu, razočaran prije svega skupoćom kulturnih i prirodnih ljepota Hrvatske, izrazio svoje nezadovoljstvo te je cijene ulaznica na dubrovačke zidine i na Plitvička jezera nazvao bezobrazlukom. Odlučio je podijeliti i nekoliko lekcija Hrvatima, napisavši među ostalim, i da je riječ o “svjetskom blagu” koje pripada “čovječanstvu”.

Većini se njegove žalopojke o hrvatskoj skupoći nisu svidjele, no bilo je i onih koji su se s njim složili.





‘Sram vas bilo bre, nije vam to otac kupio da toliko derete’

“Pozdrav iz Beograda!

Ove godine sam posjetio Dubrovnik i Rovinj i zaista sve je prekrasno, sjajno bla bla, nisam ovdje o tome da pričam. Zaista nosim fenomenalne utiske.

Hrvatska je postala jako skupa zemlja, i što se tiče visoke cijene smještaja, s tim nemam problem. To je prosto ponuda i potražnja. Hrvatska je s razlogom postala elitna destinacija, uz svoje kulturno nasljeđe i svu prirodnu ljepotu i treba da bude i to mi je ok skroz. Tko želi nek izvoli, tko ne, ima dosta drugih mjesta za ići na more…. i eto.

Ali….

Što se tiče posjete kulturnom i prirodnom nasljeđu Hrvatske, zidine Dubrovnika, Plitvička jezera, to je zaista bezobrazluk. Da vam kažem nešto. Ako privatni investitor investira u super moderan hotel na Hvaru, ima pravo da dere za njega, i traži 1000 eura noć ako želi. To je privatna investicija, to razumijem. Plitvička jezera su nešto što je priroda stvorila. To pripada cijelom čovječanstvu da vidi. I sramota je da ja sad ako hoću da odem s djevojkom tamo, trebam da dam 80 eura da vidim vodopade! Ej bre!

Posjet muzeju Louvre u Parizu košta 17 eura. Ne zato što to ne vrijedi više. Louvre može naplatiti i 100 eura ulaznicu, bio bi pun svaki dan. Louvre drži niže cijene jer to treba da služi svijet da vidi i da se obrazuje, da nauči nešto korisno. Pa da je Louvre u Zagrebu, osjećam da bi 300 eura bila ulaznica. Ja znam da treba sve to održavati, ne može biti besplatno. Ali 35 eura da napraviš krug na zidinama oko Dubrovnika, pa sram ih bilo bre, nije im to otac kupio da toliko derete. To pripada čovječanstvu, to je svjetsko blago.









Iskreno, ostale cijene ni ne znam, posjete drugim muzejima. Samo sam vidio za ova dva i zaprepastio sam se. U Plitvicama još nisam bio, planirao sam sljedeće godine, ali kad sam vidio cijenu nisam mogao vjerovati”, napisao je Srbin.









‘Rješenje su rezervacije’

Odmah je dobio i objašnjenje za visoku cijenu ulaza na Plitvice i na dubrovačke zidine:

“Dolazi do degradacije zbog previše ljudi, čak su prijetili skinuti sa popisa Unescoa neke lokacije zbog prevelikog broja turista…pa se mora regulirati. Nije sve tako crno i bijelo kako misliš.”

“Ali visoke cijene ne smanjuju broj posjetitelja na Plitvicama, a novcem od ulaznica se ne popravljaju sedrene barijere jer jedino priroda ih može graditi. Bezobrazno su visoke cijene, isto kao i za dubrovačke zidine. Ovdje se po meni radi na raslojavanju društva, šta sirotinja ima gledati neke vodopade ili neke zidove, nek samo bogati to vide, je*eš sirotinju”, smatra drugi komentator.

Ipak, jedan Hrvat smatra kako se cijena mora podignuti, kako bi se nasljeđe očuvalo od prevelikog broja posjetitelja, no ima prijedlog i kako:

“Istina, mora se regulirati, druga stvar je što je odabran najpodliji način da se to napravi. Ne kažem ništa, da sam u njihovoj poziciji, digao bi ja tu cijenu i puno puuuuno više od trenutne baš zbog toga da se smanji ta navala. Ali i sam sam svjestan da to nije niti realno, niti praktično rješenje.

Ideja koja mi pada na pamet su rezervacije. Napravi se izračun koliko posjetitelja dnevno park može zaprimiti, a da priroda i okoliš pate minimalno te da se može regenerirati nekim normalnim tempom. I to je to. Postoji lista čekanja, preko reda se ne može, termin dobiješ kad ti ga park odredi, hoćeš/nećeš, vozi. Onda karta niti ne mora bit bezobrazno skupa. Nek je nominalna cijena ulaznice npr 30e za odraslu osobu, 20 studentska, djeca do 7 godina starosti ulaze džabe. Na ulazu se posjetiteljima ili oduzme, ili upozori na omote od čokolada, kutije cigara itd, smeće koje se ne smije ostaviti. Svaka grupa ima svojeg vodiča koji je tamo da pazi da se svi pridržavaju pravila i sankcionira u slučaju nereda. Uvede se crna lista posjetitelja koji su bili kreteni prilikom posjeta i zabrani im se budući dolazak. I opla, odjednom park može normalno funkcionirati.

Da ne bi bilo, nisam doktor života da sve znam, ali evo ideja. Nije neka znanstvena fantastika niti traži nestvarna ulaganja. Samo malo discipline i organizacije. I toga da naši nauče da ne gledaju profit prije svega. Imamo puno i previše prirodnog i kulturnog dobra koje bi bez razmišljanja zabetonirali, prodali i zajebali da se dovoljno nula ponudi. Neće nam ostat ništa na kraju ak se ne naučimo čuvat ono sto imamo, a brate mili, stvarno imamo.”

‘Ne moramo se lagati da je to razlog’

Jedan od komentatora smatra da bi trebalo ograničiti broj ljudi koji dnevno mogu ući na Plitvice i na zidine, no ne na način da se podigne cijena ulaznica.

“Ulaznicu kupuješ unaprijed preko interneta i pustiš cijene takve da i dalje svatko može ići ako se na vrijeme sjeti kupiti ulaznicu. Kontroliranje broja posjetitelja povijesnoj i prirodnoj baštini dizanjem cijena nije u redu, pogotovo za nacionalni park2, smatra jedan Hrvat.

S njim se složio jedan Srbin koji je napisao: “Ako je to problem zašto samo ne bi ograničili broj posjeta? Jedan od primjera je Machu Picchu gdje je ta granica postavljena na 2500 posjetitelja dnevno.”

Međutim, neki ne vjeruju da je prevelik broj posjetitelja razlog visokih cijena ulaznica:

“Ok, ne moramo se lagati da je to razlog haha. Koloseum dođe 16 eura (2 eura za građane EU do 25 godina), više od duplo manje od dubrovačkih zidina. Ako se i možemo lagati da su u istoj kategoriji ljepote, Koloseum je sigurno teži za održavanje. Mislim da dosta ljudi u ovom threadu nigdje ne putuje. Možda nemaju para jer plaćaju zidine i Plitvice.”

‘A netko je te zidine išao srušiti prije 30 godina…’

No, nije se svima svidjela ova objava. Neke je zasmetao način na koji se Srbin obraća Hrvatima vezano za cijene, pa je na njegovu rečenicu “ali 35 eura da napraviš krug na zidinama oko Dubrovnika, pa sram vas bilo bre, nije vam to otac kupio da toliko derete”, odgovorio: “Tehnički gledano, je!”

Drugi je pak revoltirano napisao: “Ja sam Hrvat pa ne idem i ne dam, zašto se on nalazi pozvan da mora?”

Dok je treći dometnuo: “A netko je te zidine išao srušiti prije 30 godina…”

“Kažeš da razumiješ cijenu smještaja jer je to ponuda i potražnja. Pa isto je i s Plitvicama i zidinama. Potražnja je ogromna, pa su digli cijene. Je*iga, kapitalizam. Ja si bome više ne mogu priuštit odlazak na Plitvice, srećom bio sam pred par godina. Dubrovačke zidine nisam nikad bio, na Srđ sam otišao autom jer mi ne pada na pamet platit žičaru toliko. I sve OK. Dok ima turista koji će plaćat toliko, nek plaćaju. Meni je dovoljno prošetat Dubrovnikom i bez plaćanja”, poručio mu je jedan.

Na ovu rečenicu se referirao još jedan komentator, upitavši Srbina u šali: “Trifunoviću, jesi to ti?”, dok je jedan zaključio kako mu “nedostaju vremena kad su Srbi išli u Crnu goru i Grčku, a ići kod nas je bio tabu, ovako svaki tjedan neko plakanje na subredditu”.

‘Vrati se ti lijepo svojoj kući pametovati’

Jednom od komentatora pak, nije bilo jasno zašto netko misli da je hodanje po zidinama i po Plitvicama ljudsko pravo.

“A ja ne kužim zakaj neki mislite da je hodati po Plitvicama ili zidinama ljudsko pravo, i to još usred sezone. Ako su gužve ogromne i na 40€, pa očito ima puno ljudi kojima to nije preskupo. Adut Hrvatske je uvijek bila blizina centralnoj Europi i da se prilično spontano moglo odlučiti zapaliti za hr, kakvo planiranje od dvije godine”, napisao je jedan.

No, došao je na koncu i jedan žestoki odgovor:

“A tu smo, ako nije vaše, onda je od čovječanstva i treba biti džabe. Kužim, vi ste zapravo htjeli osloboditi te znamenitosti i učiniti ih dostupnima svima. Vrati se ti lijepo svojoj kući pametovati, meni u dvorištu nećeš govoriti da me treba biti sram nečega.”

“Nije im cilj privući kao turiste sirotinju iz Srbije, izvini. Ako ti se gleda, baci oko na Google karte i slike”, bio je još žešći sljedeći, a onda je kao odgovor dobio pitanje:

“Pa bolje je Srbe spriječiti da nam dolaze visokim cijenama nego nasiljem, zar ne?”

Na koncu, dobio je najjednostavniji prijedlog: “Stari, ako ti je skupo, ne dolazi. Aj bok.”