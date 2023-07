Srbin pokazao račun iz Grčke: ‘I onda je kao Hrvatska skupa’

U Facebook grupi Grčka uživo, objava jednog korisnika izazvala je lavinu komentara. Čovjek iz Niša podijelio je fotografiju računa za ručak u taverni u mjestu Afitos u Grčkoj. Račun je iznosio 210 eura za obrok namijenjen troje ljudi, a korisnik je postavio pitanje: “Što mislite, je li ovo puno, malo ili taman?”

“I onda je kao Hrvatska skupa”, bio je jedan komentar.

“Što se hvalite? Trebamo li vas pljuvati ili vam zavidjeti? Da budemo ljubomorni? Koju reakciju očekujete? Mi osobno i obiteljski slabo volimo ribe i morske plodove ali čak i da volimo i da nam je plaća 2000 eura a nije bilo bi nam zasigurno žao da strpamo 200 eura u gu…e za jedan obrok. Bolje da ste poslali točno 120 poruka za bolesnu djecu!“

“Vjerojatno hoćete reći da možete trošiti za jedan ručak ovoliko novaca, mislim da je jako prosto objavljivati ovakve postove, vaša stvar možete trošiti i mnogo više”.

No, našlo se i onih koji su smatrali da je važno da je uživao:

“Nekome smeta paradajz turizam, nekome smeta ovo – tko će svima ugoditi? Za Šurdu bi ovo bilo skupo ali njegovom kumu Bobu ovo je u redu. Sve je to normalno!”

Afitos or Athitos is a traditional village in Kassandra Halkidiki with clear blue waters! You can read more here: https://t.co/CcAkC1w4IX pic.twitter.com/12IdNCu7jk

— HalkidikiTravel (@HalkidikiTravel) July 14, 2017