SRBIN KOJI JE IZ HRVATSKE NA PRIJEVARU ISISAO MILIJARDE! Tajkun kontroverzne biografije drma energetskim sektorom

Autor: Iva Međugorac

Jedan od najbogatijih Srba koji je u našoj zemlji poznat po kontroverzama je Vuk Hamović, Beograđanin i sin generala Jugoslavenske narodne armije Ratomira Hamovića.

Prema službenoj, i pomalo šturoj biografiji Hamović je magistrirao na beogradskom Ekonomskom fakultetu nakon čega je godinama radio u Energoprojektu. Potom osniva nekoliko privatnih tvrtki koje svoje bogatstvo crpe iz financijskog i energetskog sektora. Početkom 90-ih poslovne aktivnosti preselio je u London gdje je osnovao tvrtku Energy Financing Team koja se bavi kupoprodajom električne energije.

Svojedobno se Hamovićem bavio Nacional tvrdeći kako se njegovo poslovanje istraživalo od Amerike i Rusije, no to nije smetalo pokojnom šefu HEP-a Ivanu Mravaku da godinama od njih kupuje skupu električnu energiju te s njim ugovara štetne poslove. U svega nekoliko godina na račune Vuka Hamovića i njegova partnera Vojina Lazarevića slile su se stotine milijuna eura, a oni su za to vrijeme izgradili veliku balkansku švercersko-mešetarsku mrežu preko koje su vrtili milijardama.

Prema onome što se prije par godina pisalo Hamović se zapravo obogatio kao sofisticirani utjerivač dugova koji je bogatstvo zgrnuo u Miloševićevom režimu. I njega i Lazarevića istraživali su zbog sumnji da su iz velikih energetskih tvrtki podmićujući šefove izvlačili veliki novac pa se slijedom toga za ovu družinu zainteresirao i naš Uskok.

Kako je Mravak umro, tako je i interes za ovu priču stao, no sin narodnog heroja Hamović bogaćenje i biznis nije zaustavio jer on baš zbog položaja svojega oca za prepreke nikada nije niti znao. Početkom 80-ih postao je šev Energodata, tvrtke koja se bavila razvojem prvog jugoslavenskog PC-ja. Uoči raspada Jugoslavije on ulazi u biznis s Izraelcem Aleksom Klormanom s kojim osniva tvrtku za financijske usluge-Milnah, u tom periodu Rumunjska je Jugoslaviji dugovala mnogo novca za prodaju struje, a Hamovićeva tvrtka jeftino kupuje taj rizičan dug. Od Rumunja su se uspjeli naplatiti pa Hamović s otkupom i naplatom dugova nastavlja kao s unosnim biznisom osnivajući na Cipru tvrtku East point, a u Beogradu Yu Point. Oba su poduzeća uspješno poslovala.

Premda se Hamovića smatra velikim Miloševićevim protivnikom on je navodno preko oca iz Srbije uspio iznijeti 500 milijuna dolara na Cipar gdje ih je nakon toga uspješno plodio gradeći istodobno po Srbiji imidž protivnika Miloševićeva rižima. Uz njegovo ime veže se osnivanje tjednika Vreme, bio je financijer kampanje nekadašnjeg Miloševićeva protivnika Milana Panića, a s odlaskom u Londom dobiva britansko državljanstvo. U kontekstu istraga prvi se puta spominjao krajem 90.ih kada je crnogorska Elektroprivreda velike novce dugovala Elektrovprivredi iz RS-a. Hamović taj dugo otkupljuje, a kako je američka Vlada trebala dati Crnoj Gori višemilijunsku donaciju za plaćanje dugova za električnu energiju, nakon Hamovićeve odluke da kupi dugove EC CG-a neposredno prije no što američki USAID prebaci novac za određeni dug ameirčki istražitelji pokreću istragu protiv Hamovića. Ni to nije pomrsilo njegove planove, 2000-tih s Jamesom Nyeom na Isle of Manu osniva ETF, a potom u Londonu s Lazarevićem iz Crne Gore osniva tvrtku istog imena.

Odnedavno ovaj bogati Srbin investira i u biznis sa solarnim elektranama.