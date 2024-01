Srbima za oko zapele riječi iz Hrvatske: ‘Vojska Srbije će uskoro imati veliku ratnu rezervu’

Autor: Dnevno.hr

“Mi smo na pragu III. svjetskog rata i hvala Bogu što postoji atomsko oružje, goleme razorne snage, koje drže taj svijet na okupu jer i Putin je svjestan da bi odmah nakon što bi njegove krstareće rakete krenule – druga strana reagirala”, ustvrdio je jutros Đuro Vidmarović, bivši veleposlanik u Kijevu, u emisiji HRT-a “U mreži Prvog”.

No, srpskim medijima je za oko zapeo dio emisije u kojem se govorilo o ponovnom služenju vojnog roka u Hrvatskoj. Podsjetimo, početkom siječnja je Generalštab srpske vojske pokrenuo inicijativu za vraćanje obveznog vojnog roka te se na tome ozbiljno radi.

Iz MORH-a su za Dnevno.hr, nakon objavljene vijesti o planovima u Srbiji, prvo rezolutno rekli da se u Hrvatskoj o tome trenutno ne razmišlja, da bi ministar obrane Ivan Anušić kasnije izjavio da je to ozbiljna tema dok je ministar branitelja Tomo Medved rekao da se na tome intenzivno radi, analiziraju se obvezni segmenti jer je riječ o složenom procesu, te da će idućih tjedana izaći pred javnost s prijedlogom rješenja.

Srpski mediji citiraju hrvatskog analitičara

Iz današnje emisije su srpski mediji u naslovu izdvojili izjavu vojnog analitičara Marija Galića, koji je rekao da je pitanje povratka obveznog vojnog roka u Hrvatskoj otvoreno ne zbog interesa javnosti ili vojske nego jer je generalni štab srpske vojske službeno zatražio povratak služenja vojnog roka u Srbiji.

“Ja ne znam otkud sad ove tvrdnje da su to probni baloni, da je to pred izbore. Ne, razlog je što srpska vojska vraća služenje vojnog roka, time će u vrlo kratkom vremenu za pet godina dobiti veliku ratnu pričuvu. Mi nemamo ratnu pričuvu, nemamo ni vojsku kako bi trebalo imati. Odnos snaga će se u vrlo kratkom vremenu dramatično promijeniti. Jedini odgovor koji Hrvatska na to može imati je povratak služenja vojnog roka. Moramo ga tako složiti da sami dobijemo najmanje 300 tisuća ljudi u pričuvi, da od toga možemo u svakom trenutku dignuti 200 tisuća, 100 tisuća i dalje držati za rotaciju, smjenu, popunu, onako kao je bilo u Domovinskom ratu”, rekao je Galić.