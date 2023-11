Srbiju pogodilo nevrijeme: Tisuće bez struje, preminuo muškarac. Mnogi se pitaju čeka li to Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr

Jake snježne padaline stvorile su velike izazove u prometu, opskrbi električnom energijom i komunikacijama na raznim područjima u susjednoj Srbiji.

U selu Bele Vode na planini Goliji pronađeno je beživotno tijelo 70-godišnjeg muškarca ispred vikendice, pišu srpski mediji. Tijelo je bilo potpuno prekriveno snijegom, a prema prvim pretpostavkama, uzrok smrti mogao bi biti smrzavanje.





Ipak, konačna potvrda uzroka smrti bit će poznata nakon obdukcije. Prema svjedočenju lokalnih stanovnika, 70-godišnjak je stigao iz Beograda u svoju vikendicu na Goliji.

Hrvatska se hladi

Vatrogasci su bili prisiljeni intervenirati kako bi evakuirali putnike zahvaćene problemima u lokalnom prijevozu. Na jugu Srbije, u autobusu na liniji Vranje – Kriva Feja, koji je bio zatrpan snijegom, vatrogasci su uspješno evakuirali dvadesetak putnika.

A što čeka Hrvatsku? Iz DHMZ-a za utorak najavljuju umjereno do pretežno oblačno s kišom. Na Jadranu i predjelima uz njega ponegdje i obilnom oborinom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U gorju mjestimice susnježica i snijeg. Poslijepodne na zapadu postupan prestanak oborina. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar.

Na Jadranu u početku jugo i jugozapadnjak u okretanju na jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.









Mnogi su ovih dana osjetili pravu hladnoću i poželjeli se toplijeg vremena, dok drugi pak uživaju u pravom mjesecu studenom.

Prema najavama nekih meteorologa, Hrvatska bi mogla imati jaku zimu.

Hoćemo li imati bijeli Božić, vidjet ćemo za manje od mjesec dana.