SRBIJA U CYBER RATU: Nakon škola, zračnih luka i ruskog veleposlanstva, bombom se prijeti i vodovodu! Policija na nogama

Autor: Ivor Kruljac

Nakon beogradskih osnovnih škola, Srbija je dobila dodatne dojave o bombama, najnovije u postrojenjima Beogradskog vodovoda, javljaju Novosti.rs.

Zamjenik beogradskog gradonačelnika Goran Vesić, ustvrdio je kako se protiv Srbije vodi cyber rat.

“Postupamo u skladu sa propisima koji nalažu odgovarajuće ponašanje i reagiranje u ovakvim situacijama i policija se već nalazi u pogonima vodovoda. Građani ne trebaju brinuti jer ćemo osigurati uredni rad bez obzira na ove provokacije”, rekao je Vesić, dodajući kako vodovod ima preko 100 pogona.





Podsjetimo, ranije je 97 beogradskih osnovnih škola dobilo lažnu prijetnju bombom, a kasnije su uslijedili i mostovi (Brankov most, Most Gazela, Novi željeznički most, Most na Adi, Pančevački most), zoološki vrt, nekoliko trgovačkih centara, sve elektrane, gradsko vijeće, Predsjednikova kuća, aerodrom, Glavna stanica Beograd, pa čak i ruska ambasada.

Prijetnje bombama proširile su se i po ostatku Srbije (uključujući i aerodrom u Nišu), a kako javlja Blic.rs, srpsko državno tužiteljstvo okarakteriziralo je ove lažne dojave kao terorističko djelo. U istrazi je angažiran i posebni odjel za visokotehnološki kriminal dok objekte pregledavaju svi raspoloživi kapaciteti tamošnje policije.

“U tijeku je intenzivan rad na otkrivanju izvršilaca krivičnih djela u vezi sa lažnim dojavama o bombama koje svakodnevno stižu na veliki broj adresa u Beogradu i drugim gradovima širom Srbije”, prenosi Blic.rs priopćenje srpskog državnog odvjetništva.