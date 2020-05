Srbija otvara i zračni promet! Preko svih granica može se i bez PCR testiranja

Autor: Dnevno

Prijedlog Kriznog stožera Srbije, Vlada iste države odobrila je te s tim donijela odluku s kojom je ulazak na teritorij Srbije iz inozemstva slobodan, bez potrebe PCR testa koji je do sada bio neophodan. S druge strane, testiranje PCR testom na osobni zahtjev bit će omogućeno, a koštat će 6.000 dinara, što čini iznos oko 50 eura. No, za studente i maloljetne osobe on će biti besplatan.

Ipak, svim posjetiteljima Srbije na graničnim prijelazima bit će dodijeljeno zdravstveno upozorenje da dolaze na teritorij na kojem je koronavirus i dalje aktivan, a dobit će i preporuku kojih se mjera prevencije trebaju pridržavati u cilju sprječavanja i širenja infekcije.

Srbija je danas nastavila normaliziranje poslije ukidanja izvanrednog stanja pa je u skladu s tim, obnovila i prve komercijalne letove nacionalne aviokompanije Air Serbia na liniji Beograd-Zurich, a najavljeno je i ponovno otvaranje linija za Frankfurt, London, Beč, te kasnije Pariz, Amsterdam. Let u smjeru New Yorka u planiran je za 6. lipanj.