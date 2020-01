SRBIJA NA LISTI NAJUTJECAJNIH DRŽAVA: Evo po kojim je kriterijima pretekla Hrvatsku!

Autor: Dnevno

Na vrhu ljestvice najmoćnijih zemalja svijeta i u 2020. godini ostao SAD. Slijedi ga Rusija, a na trećem mjestu je Kina.

Lista je napravljena na osnovu utjecaja država, kao i njihove političke, ekonomske i vojne moći. Popis od 80 najmoćnijih zemalja na svijetu temelji se na odgovorima 21.000 ljudi, a napravila ga je medijska kompanija US News and World Report, piše Insider.

Iako je Hrvatska bolje ocjenjena u gotovo svim kategorijama, istraživanje je pokazalo Srbiju kao utjecajniju zemlju. Istraživanje je temeljeno na upitniku koji je ispunilo 20,000 ljudi iz različitih regija, a tražilo ih se da povežu određene atribute sa 73 zemlje. Konačni poredak temeljen je na prosječnoj ocjeni iz pet kategorija: vođa, ekonomski utjecaj, politički utjecaj, savezi i vojna moć.

Na popisu od 80 zemalja našle su se i Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Od zemalja bivše Jugoslavije, najbolje je plasirana Srbija. Srbija je zauzela 44. mjesto, za razliku od prošlogodišnjeg, 52. mjesta, a opisana je kao “mala država u centru jugoistočne Europe, s bogatom ratnom poviješću još od vremena srednjeg vijeka. Suvremena Srbija oslikava kontradikciju moderne Europe – kulturno je bogata, ekonomski razvijena, ali je i dalje vođena regionalnim suparništvom i etničkom tenzijom.”

Što se tiče Hrvatske, ona se našla na 67. mjestu, što je bolja pozicija u odnosu na prošlogodišnje 75. mjesto. O njoj US News piše sljedeće: “Hrvatska je nastala na raskršću velikih povijesnih kretanja s istoka i zapada. Političke promjene su jedinstveno uobličile njene današnje granice, koje obilaze oko Bosne i Hercegovine i protežu se uz Jadransko more do Italije. Njeno zapanjujuće priobalje lagano se prelijeva prema Alpama, a nastavljajući na sjeverozapad, do plodnih ravnica oko Dunava.”

Slovenija se nalazi pri kraju liste, na 73. mjestu, a ove zemlje zauzele su prvih 25 pozicija.