Srbija možda vraća obvezni vojni rok, nekima smrdi na devedesete: ‘Ne spremamo se za rat’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo obrane danas će službeno pokrenuti inicijativu da se ukine odluka o suspenziji vojnog roka, potvrdio je srpski ministar obrane Miloš Vučević.

Konkretnije, pokrenut će inicijativu da se opet reaktivira zakon koji definira obavezno služenje vojnog roka. Vučević je rekao da bi takav vojni rok trajao manje od četiri mjeseca, a mogao bi biti i kraći.

No, to će se tek vidjeti kada se bude procijenilo kolika je dužina obuke potrebna, no svakako ona neće trajati godinu dana, čak ni šest mjeseci.

Podsjetio je da obavezno služenje vojske u Srbiji nikada nije ukinuto, samo je suspendirano. Dakle, potrebno je samo ukinuti suspenziju o čemu će biti pokrenuta i široka javna rasprava.

Vučević: Neki spominju devedesete, ne spremamo se mi za rat

Na pitanje kada bi sve to moglo početi, Vučević je rekao da tek treba razmotriti hoće li to biti od 2025. ili 2026. godine, a prije toga treba osigurati i infrastrukturu za dolazak regruta.

Ukazao je i na to dio javnosti to asocira na neke sukobe, devedesete i tome slično pa naglašava da Srbija nema nikakvu namjeru ratovati ili ulaziti u sukobe. Naprotiv, cilj im je sačuvati mir i sigurnost Srbije.

“Ne spremamo se ni za kakve ratove, ali je vojska Srbije garancija mira i stabilnosti te što je jača vojska, jača je i država”, rekao je te podsjetio da neke članice NATO saveza nisu nikad ukidale obvezni vojni rok, a neke su ga čak i vratile.









Što je s Hrvatskom?

U Hrvatskoj je služenje obveznog vojnog roka zamrznuto od 2008. godine te zamijenjeno dragovoljnim vojnim osposobljavanjem. Neki ministri obrane pokušali su to pitanje ponovno staviti na dnevni red, no svaki put je propalo.

Posljednji je to pokušao ministar Mario Banožić, ali je to premijer odbio.

Još nije poznato što o obveznom vojnom roku misli novi ministar obrane Ivan Anušić. Zasad tu opciju nije spominjao, tek je prije dva dana rekao da će se nastaviti raditi na popularizaciji vojnog poziva, odnosno programu dragovoljnog vojnog osposobljavanja i karijere u Hrvatskoj vojsci.









Ćipe: Ne smijemo biti nespremni

Jedan od onih koji su za ponovno uvođenje obveznog vojnoga roka za mlade je i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Ćipe, vukovarski branitelj i logoraš koji podržava vojnu obuku mladih ljudi, i to od 18 godina pa nadalje.

Još je nakon pada drona u Zagrebu, nedaleko od studentskog doma, rekao kako Domovinski pokret baš zbog takvih stvari radi na tome da se vrati vojna obuka barem na dva, tri mjeseca i to iz jednostavnih razloga, da ne ostanemo zatečeni.

“Vidjeli smo da NATO nije podigao avione. Recite mi, tko bi poslao svoje vojnike da se bore u Hrvatskoj. Moramo se osloniti na sebe”, rekao je tada na N1 dvoboju s Goranom Bosancem.

“Ozbiljne države su prepoznale da treba ulagati u vojnu obuku, u vojsku. Mi moramo biti svjesni da je RS u trbuhu Hrvatske. Mi ne znamo što će se događati, ali ne smijemo biti nespremni”, rekao je i dodao da su svi ostali u šoku kada je Putin napao Ukrajinu.

“Ako je itko protiv rata, to je vojnik koji je prošao rat. Ali da se za pet, deset godina dogodi nešto, mi moramo obučiti ljude, a ne da se dogodi kao 1991. da mladi ljudi koje srce vuče ginu”, rekao je zastupnik Domovinskog pokreta.