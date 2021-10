‘SRBIJA JE RAK EUROPE!’ Predsjednica Kosova brutalna: ‘Nitko u regiji to ne želi, pa to bi bila nova Republika Srpska’

Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, izjavila je da neće mijenjati ustav kako bi se uspostavila Zajednica srpskih općina (ZSO) te da je Srbija ‘rak Europe’.

Osmani je za kosovske medije rekla da ‘nitko u regiji ne želi ZSO koja bi bila nova Republika Srpska’.

Ponovila je i ono što je navela na Vijeću sigurnosti UN-a, da je ‘Srbija rak Europe bez destabilizirajuće uloge u regiji”.

On her first local interview, President @VjosaOsmaniPRKS tells me #Kosovo is “not planning to change its Constitution to allow an Association of Serbian Municipalities which is a prelude of a new Republika Srspka that no one wants in region. At best, this can only be an NGO” pic.twitter.com/2WDteVmKWd

