Srbija gori: Novi prosvjedi u četiri grada, šalju se poruke Vučiću! ‘Ili će prestati nasilje, ili će stati Srbija’

Autor: Dnevno.hr

Prosvjedi “Srbija protiv nasilja” nastavljaju se u toj susjednoj zemlji, a nakon što su regiju potresla masovna ubojstva koje su u Srbiji počinili dječak i mladić.

No, organizatori su najavili radikalizaciju ako im se do 15. lipnja u ponoć ne ispune zahtjevi, što se očekivano nije dogodilo. Zato će se prosvjedni skupovi održati u još srpskih gradova, a u planu je istovremena akcija blokade prometa u svakom od njih.

Neće stati

Prema riječima parlamentarnog zastupnika iz Narodne stranke Miroslava Aleksića, ovo će biti akcija upozorenja vlastima da ne ignoriraju zahtjeve građana.





“Akciju nastavljamo i sljedećih tjedana, a ona će biti sve veća i veća. Ili će prestati nasilje u Srbiji ili će stati Srbija”, poručio je Aleksić.

“Zaista je važno da postoji dvosmjerna komunikacija između ljudi koji tehnički organiziraju prosvjede i ljudi koji sudjeluju u prosvjedima”, rekao je zastupnik Demokratske stranke Srđan Milivojević jedan od organizatora prosvjeda.

U Beogradu će prosvjed početi ispred Skupštine u 18h.

“Tu će se obratiti žrtva ovog režima, Nebojša Stanojević, rudar iz Aleksinca, student Pavle Cicvarić, jer veoma je važno da poštujemo i mlade ljude koji po prvi put poslije mnogo vremena u velikom broju sudjeluju na prosvjedima.

Veoma je važno što su se studenti pobunili. Prosvjednicima će se obratiti i Mirko Poledica, nogometni radnik, a program će voditi Smiljan Banjac”, rekao je Milivojević za N1.

Podsjećamo, nakon velikih prosvjeda, skup je održao i predsjednik Aleksandar Vučić sa pristašama, a skup je trebao poslužiti kao bildanje imidža i snage vladavine srpskog predsjednika i vlasti.









Za naš su portal politički analitičari i komentatori te akteri iz Srbije prokomentirali snagu ovih prosvjeda kao i Vučićev skup.

“Nije ništa neobično što Vučić radi, on je to napravio već nekoliko puta. Nakon velikog prosvjeda, on napravi nešto što nazove kontraprosvjed kako bi ojačao svoju poziciju”, rekao je Igor Lazarević, ekonomist i komentator iz Srbije.

Politički analitičar Kristijan Sedak rekao nam je pak kako Vučić time pokušava stišati zahtjeve prosvjednika usmjerene kontra njega i oporbenih političara među njima. “Zapravo to nije kontra prosvjed jer im je temeljna poruka ista – protiv nasilja”.