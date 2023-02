‘SRBIJA BI TREBALA IMATI MORNARICU!’ Urnebesna ideja srpskog Možemo, pljušte reakcije: ‘Evo, samo da završimo svemirski program’

Neobičan prijedlog stigao je od srpskog zastupnika i jednog od lidera koalicije ‘Zajedno-Moramo’, Nebojše Zelenovića, da Srbija dobije mornaricu koja bi trebala dati ‘značajan doprinos stabilnosti Mediterana’.

Taj je prijedlog koalicija objavila na svom portalu, a Zelenović u tekstu poručuje da ‘Srbija mora razumjeti svijet u kojem živi’.

“U svjetlu uključenja Srbije u rješavanje pitanja migracija potrebno je otvoriti i pitanje uspostavljanja vojno-pomorskih snaga naše zemlje. Nerazumno je da država koja je najveća u regiji nema mornaricu, koja bi mogla dati značajan doprinos stabilnosti Mediterana. Okvir bi bili strateški ciljevi definirani sa zemljama Kvinte i jadranskim državama. Pitanje vojno pomorske baze može biti riješeno u općem interesu, dugoročnim ugovorom o međunarodno javnopravnom najmu”, piše između ostalog Zelenović.





Imajući u vidu značaj pitanja migracija za Evropu, nerazumno je da najveća zemlja u regionu nema ratnu mornaricu koja bi doprinela stabilnosti Sredozemnog mora.https://t.co/DcJNeiwUQ6 pic.twitter.com/U6lqpX1njq — ZAJEDNO (@Zajedno_moramo) February 17, 2023

Ovaj prijedlog izazvao je nevjericu korisnika na društvenim mrežama.

“Samo da završimo svemirski program, pa onda mornarica. Jedno po jedno”, “Ovo je smiješno na prvu loptu s obzirom na to da Srbija nema more. Ali zastrašujuće kad bolje razmisli čovjek što zapravo znači ta stabilnost Sredozemnog mora”, “Kakva ste vi banda nacionalističkih klaunova”, ” Srbija nema niti more, pa da bi bolje bilo da prvo nabave lavor za svoju mornaricu”, samo su neki od komentara.

Ekološki ustanak također se odradio od izjava Nebojše Zelenovića.









“Protivimo se bilo kakvoj ideji o svrstavanju Srbije u vojne saveze. To nije politika oko koje smo se okupili kada smo osnivali stranku Zajedno“, naveo je Aleksandar Jovanović Ćuta ispred Ekološkog ustanka.

Podsjetimo, koalicija Moramo je formirana iz pokreta Ne davimo Beograd, Građanske akcije i udruge Ekološki ustanak. Osim imena, zapažene su sličnosti s hrvatskim kolegama iz platforme Možemo u vidu vizualnog identiteta i programskih smjernica.