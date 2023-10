Srbi zbog gostovanja na CNN-u uništili Vučića: Gdje je sad ‘a da vas ja nešto pitam’

Autor: Z.S.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u ponedjeljak navečer u emisiji CNN-a kod čuvene novinarke Christiane Amanpour. Tijekom intervjua doživio je i jednu za njega neuobičajenu situaciju i to u trenutku kad ga je pitala hoće li Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na Kosovu prošlog tjedna, odgovarati za to u Srbiji.

“Što ćete napraviti s njim?”, pitala je Vučića.

Srezala ga u startu

“Hvala vam još jednom što ste mi dali da ovo objasnim”, krenuo je Vučić, ali Amanpour je bila spremna pa ga je odmah zaustavila.





“Ne, ne, ne. Jednostavno je pitanje. Hoće li odgovarati, kao što to EU traži”, pitala je opet Amanpour.

To je bila samo jedna od situacija koja je došla pod povećalo, a postala je i tema na srpskom Redditu.

Srbi ga napali

“Kako se vidi da nije navikao da ga novinari pitaju direktno. Nema ‘a da ja vas pitam nešto’. A poslije ‘penzosima’ ima priča kako je on njima podviknuo na CNN.”

“Kakvo gutanje govana kad pitanja nisu naručena.”









“Bukvalno je sve nekako izbjegao i ponovio stare izjave. Samo što je morao uključiti mozak, za razliku od intervjua na Pinku.”









“Vučić sa naručenim pitanjima- ja dok zamišljam fiktivnu raspravu pod tušem. Vučić bez naručenih pitanja- ja zapravo u raspravi, stane mi mozak, krenem mucti od nervoze.”

“Treba se paziti Amera koji pravilno srpska imena izgovaraju.”

“Dotična novinarka je bila na Bosanskom ratištu, tako da nas nažalost zna dobro.”

Izmigoljio se

“Izmigoljio se na svako pitanje. Odgovorio je na sve kao što sam očekivao. Nije jasno rekao da jeste/nije prihvatio Ohridski sporazum, da se (ne) ograđuje od Dodikovih izjava, ponovio je da Kurti vrši etničko čišćenje i da nema gomilanja vojske. Za mene bi bila “pobjeda” (novinarke) da je od početka intervjua inzistirala na pitanju “Jeste li prihvatili Ohridski sporazum?” čekajući “DA” odnosno “NE” odgovor, pa do kad odgovori, jer mi u Srbiji prosto nemamo prilike da ga vidimo u nenamještenom intervjuu. Ovako je u zavijenoj formi potvrdio, ali bi za našu javnost bilo važno da se čuje “DA” – da ozvaničimo izdaju, i prekinemo spekulacije koje je pokrenuo davanjem šizofrenih izjava.”

Sjedi skrušen

“Aj na stranu što je mentol, ali dođe u svojstvu predsjednika jedne države, a on sjedi skrušen kao da odgovara popravni pred nastavničkim vijećem…”

“Pi*kica klasična žvalava. Jedino u Srbiji može da širi muda i da glumi silu, ovako kad ode negdje u Europu ili kad gostuje je manji od makovog zrna.”

“Vučić: thenk you for diz kwestion. Amanpour: ma pusti thenk you, just answer the question.”

“Fan fact: vjerojatno nijedna prorežmska televizija (provjerio sam na Pinku, RTS1 i Happy) nije prenosila intervju. Mislite o tome.”

Gleda u pod

“Ne smije pogledati je u oči, gleda u pod. Koja usrana pi*kica. Gdje je sad ‘A da vas ja nešto pitam’ oca ti je*em.”

“Buraz otkud znaš gdje mu je ekran?”

“Vidi se da nema iskustva kada nije “obraćanje narodu”. Svira kur*u i obigrava oko pitanja kao đavo oko krsta.”

“Kako se usrao ko pi*ka. Trebao je žvalavi umjesto što je ovako nepovezano s*ao da pita ovu kalašturu zašto ih je na Zapadu bolio ku*ac kada su premlaćivali, zatvarali i pucali na Srbe a kad je jedan šiptarski policajac ubijen odmah se digla frka? I da je pita što Zapad radi povodom toga što Šiptari 10 godina ne žele da naprave ZSO po sporazumu koji su uredno potpisali”