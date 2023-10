Srbi ustali protiv zabrane ćirilice na zadarskom groblju: ‘To je diskriminacija’

Autor: I.G.

Saborski klub Srpskog demokratskog saveza (SDSS) izrazio je danas snažnu osudu prema odluci Općinskog komunalnog poduzeća u mjestu Poljica u Općini Vrsi kod Zadra da se ukloni nadgrobni spomenik s natpisom na ćirilici

Komunalno poduzeće je izdalo nalog da se na mjesnom groblju u roku od 15 dana ukloni nadgrobni spomenik na obiteljskoj grobnici jer je ispisan na ćirilici, a ako to ne učine, onda će to učiniti to komunalno poduzeće.





‘Jedinstven slučaj’

Boris Milošević, predsjednik saborskog Kluba SDSS-a, smatra da je ova inicijativa lokalnog komunalnog poduzeća potpuno neopravdana te da nema zakonsko utemeljenje. Izražava nadu da će općina i lokalno poduzeće razumno reagirati i odustati od namjere koja bi narušila mir pokojnika i suživot građana u općini Vrsi.

Dragana Jeckov istaknula je kako je riječ o izvrtanju jasnih pravnih normi te da se radi o pokušaju diskriminacije srpske nacionalne manjine. Postavlja pitanje kako bi se općina odnosila prema nadgrobnom spomeniku pripadnika bugarske ili makedonske nacionalne manjine koji bi također bili ispisani ćirilicom.

Milorad Pupovac rekao je kako se radi o “jedinstvenom i za sada usamljenom slučaju jer do sada nitko sa službenog naslova nije osporavao pravo obitelji pokojnika da ga sahrani u skladu s Ustavom koji garantira slobodu u jeziku i pismu te vjeroispovijesti”.

Nadodao je i da je pokojnik sahranjen po obredu Srpske pravoslavne crkve koja s našom zemljom ima ugovor i koji joj jamči slobodu obreda na njihovom na jeziku i pismu.

Smatra da direktor komunalnog poduzeća u općini Vrsi Zdenko Kojić ima “manjak znanja i poznavanja zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, a prisutan višak uvjerenja i loših osjećaja i namjera”.









‘Šoškočanin je svoju cijenu platio’

Dodatno se pita koliko je osoba s takvim stavovima prikladno obnašati dužnosti u kojima donose službene odluke. Pupovac podsjeća da se u drugim dijelovima Hrvatske, uključujući Vukovar, nalaze groblja s nadgrobnim spomenicima ispisanim na latinici i ćirilici.

“Šoškočanin je svoju cijenu platio. Njegova obitelj mu je podigla spomen-obilježje u kojem on ne počiva”, kazao je.

Upitan postoje li bilo kakvi posebni odnosi između SDSS-a i vlasnika osječke tvrtke Drava International jer se SDSS-ov državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat dan nakon požara našao s njezinim vlasnikom Zvonkom Bedeom, Pupovac je rekao kako ne zna odakle “taj privid” i zašto je potrebno SDSS uvlačiti u tu cijelu priču kada s tim “nemaju nikakve veze”.