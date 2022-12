SRBI U STRAHU, NE IZLAZE IZ KUĆA! Vagon s amonijakom izletio s tračnica, Hitna stalno odvozi ljude

Autor: Dnevno.hr

Večeras je u Srbiji, na dionici pruge od Pirota do sela Staničenja kod mjesta Sopotski han došlo do skliznuća vagona na kompoziciji teretnog vlaka koji je prevozio amonijak, tom prilikom došlo je do curenja plina i velike koncentracije amonijaka u zraku.

Mještani su u strahu, nitko ne izlazi iz kuće, izjavio je za N1 novinar Nenad Paunović,.

Oko 19.30 sati evakuirana je kompletna druga smjena u tvornici Tigar Tyers i svi radnici su poslani kućama.





Navodi se da se u rasponu od 30 kilometara osjeća jak miris amonijaka, a da je vidljivost toliko slaba da su pojedini automobili sletjeli s ceste te da se u Pirot ne može ući, a ni iz njega izaći. Jedini alternativni pravac je preko sela Ponor.

Paunović je, pozivajući se na informacije iz Opće bolnice u Pirotu, rekao da su četiri ekipe Hitne pomoći na terenu, a da se osobe koje se žale na trovanje amonijakom stalno odvoze.

Iz MUP-a Srbije su apelirali na građane koji žive u blizini da ne napuštaju svoje domove i da ne izlaze van.









Više od 50 osoba u bolnici

Ukupno 51 osoba se javila večeras u bolnicu u Pirotu, prenosi Blic.

Trenutno je sedam pacijenata hospitalizirano u Sveučilišnom kliničkom centru Niš, četvero na odjelu reanimacije i dvoje na odjelu toksikologije. Jedna je osoba primljena naknadno.

Svi hospitalizirani su stabilnih vitalnih parametara s nadražajnim simptomima i blagim kemijskim opekotinama. Kako kažu u niškom kliničkom centru, sve hospitalizirane osobe su srpski državljani.









Željeznički promet je, kako se navodi, trenutno u prekidu.

Zajednička željeznička komisija za izvanredne događaje Infrastrukture željeznice Srbije i Srbija Кarga, utvrdit će uzrok ove nesreće, poručuje se u priopćenju.