‘SRBI SU MI REKLI DA IM OSTAJE SAMO DA SE SPAKIRAJU NA TRAKTORE!’ Vučić o Kosovu: ‘Moralo je doći do ovog trenutka’, poslao poruku Kurtiju

Autor: L.B.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, gostujući na Pink televiziji, komentirao je uzavrelu situaciju na Kosovu i ostavke Srba u prištinskim institucijama.

Pritom je ocijenio da su se ostavkama Srba dogodile velike političke, gotovo tektonske promjene.

“Kvinta obmanjuje javnost kada kaže da Priština ima pravo da oduzima KM tablice. Srbi jedva čekaju vratiti se u institucije”, rekao je.





Zaključio je i da će Srbija “pokušati sačuvati mir i stabilnost te poručio Kurtiju da se drži onoga što je dogovoreno.

‘Moralo je doći do ovog trenutka’

“Sad malo Zajednica srpskih općina i povlačenje odluke o tablicama, da se (Albin Kurti) drži slova onoga što je potpisano. Kad to naučiš, onda možemo dalje”, rekao je Vučić i dodao kako će napraviti sve da sačuva živote ljudi te da je legitiman stav da netko to neće, ali se onda mora izabrati drugi predsjednik.

“Ja to neću. Učinit ću sve da zaštitim narod od onih koji bi da ga pobiju”, rekao je Vučić i dodao da je smjena Đurića i neformiranje ZSO još veći problem od tablica, te da je to velika doza bahatosti i bestijalnosti Albina Kurtija da može usred Berlina gaziti Briselski sporazum.

“Godinama upozoravam ljude u Europi na ovako nešto, a oni misle da nam je mnogo više stalo do europskog puta, a stalo nam je, da nas imaju čime ucjenjivati, dok svoje “divlje čeljade” moraju pomagati. Moralo je doći do ovog trenutka”, kazao je Vučić.

‘Svakog dana gledaju kako će maltretirati Srbe’

On je podsjetio i da “su mu Srbi rekli da im ostaje samo da se spakiraju na traktore”. Kaže da Srbima nije bilo lako napustiti institucije.

“Nitko nije htio da ne bude uz svoj narod. To ljudi osjećaju na svakom koraku. Danas je bio skup na kojem nikad manje ljudi nije bilo dovođeno, a bilo je 10.000 ljudi. Gdje ste vidjeli takav miting? Zamislite da u Beogradu izađe 300.000 ljudi na miting”, kazao je Vučić o današnjem skupu u Kosovskoj Mitrovici.









Dodaje i da je “pokvaren trik Kurtija da zove Srbe da se vrate u institucije, a tražio je da im se ukinu tablice”.

“Svakog dana gledaju kako će maltretirati Srbe”, kazao je predsjednik Srbije.

‘Amerikanci su se ponašali korektnije nego mnogi Europljani’

Potom je podsjetio na to da neki na Zapadu govore da “neće Republiku Srpsku na Kosovu i Metohiji”.









“Što, ne valja vam Republika Srpska? Što mrzite Republiku Srpsku? Zato što mrzite Srbe. Čak i ono što ste sami kreirali u Dejtonu mrzite. Misle da zato što su veliki i moćni mogu da se iživljavaju nad nama. Kad nas dotjerate u ćošak onda ne možete više da se iživljavate nad nama”, kazao je.

Vučić kaže da ne misli da je Amerikancima stalo do sukoba, čak naprotiv.

“Što bi Amerikancima sada bio potreban sukob? Ne treba im. Ponašali su se korektnije nego mnogi Europljani. Uvijek će biti na strani “svog čeljadeta od 14 godina”. Oni će čuvati i braniti svoje “čeljade”, ali su u stanju reći tom “čeljadetu” da nije komšija uvijek u svemu kriv i da ga ne smiju udarati”- rekao je Vučić.

‘Napravili su to samo zato jer sam ih ja molio’

Vučić kaže da mu je jedan od najtežih sastanaka sa srpskim narodom bio nakon potpisivanja Briselskog sporazuma te dodaje da je moralo doći do povlačenja Srba iz prištinskih institucija. Podsjetio je na razna prethodna kršenja međunarodnog prava od strane Prištine i na primjere represije Kurtijevog režima, te istaknuo da je uvijek Srbe molio da ne napuštaju prištinske institucije.

“Bar 20 puta sam ih sprječavao u tome. Onda je došao lipanj i prvi incidenti i barkide. Noć je bila teška. Te noći, krajem lipnja, je moglo da dođe do nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga planirali upadom na sjever, a Srbi se nisu htjeli povući, već da se suprostave. Primao sam informacije u stvarnom vremenu i možete misliti u kakvom smo stanju bili. Molili smo i slali poruke mađarskom komandantu KFOR-a da on uđe na sjever i razgovara sa Srbima, da Albanci ne uđu. Albanci su čekali da uđu, kako bi NATO intervenirao protiv Srba. Tada su ispunjeni svi naši zahtjevi, a komandant KFOR-a je išao ujutro. Molio sam Srbe da povuku barikade (iako su svi zahtjevi bili ispunjeni), ali oni su siti bili svega. Poslije 11 sati mojih teških razgovora oni su rekli da će to napraviti samo zato što ja to molim. Oni su sklonili barikade”, podsjetio je Vučić.

Vučić je rekao da je uslijedio Berlinski proces i potpis tri sporazuma.

“Tog dana u Berlinu, da bi nas ponizili do kraja, i naš narod i međunarodnu zajednicu, Kurti je dao izjavu da sporazuma o ZSO nema u Prištini. Mi smo našli, ima u Prištini, ima i zaveden broj “,kazao je Vučić.