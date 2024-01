Srbi strahuju da ih ne proguta supervulkan: Geolog ima i prognozu za Hrvatsku

Autor: I.G.

Posljednjih godina svijet svjedoči sve češćim vulkanskim erupcijama i potresima, a situacija je posljednjih dana na rubu usijanja, od kad je na Islandu došlo do erupcije i evakuacije stanovništva. O tome kakva opasnost prijeti li ne prijeti regiji govorili su geolozi u Hrvatskoj i Srbiji. Nakon prvih erupcija na Islandu o potencijalnoj prijetnji Hrvatskoj za Dnevno je govorio geolog Tihomir Marjanac, a sada su se i Srbi raspisali o tome prijeti li njima kakav vulkan. O mjeri vulkanske opasnosti za Srbiju govorio je Predrag Mijatović iz Geološkog zavoda Srbije u intervjuu za Kurir TV.

Mijatović je istaknuo da je Srbija, iako potencijalno podložna vulkanskoj aktivnosti, trenutačno stabilna i mirna. Posljednja vulkanska aktivnost na teritoriju Srbije dogodila se prije nekoliko milijuna godina.

“Srbija je u tom smislu, da kažem, vulkanskom kao sredina gde bi možda moglo doći do neke vulkanske aktivnosti izražene, dosta stabilna i mirna. Posljednja vulkanska aktivnost bila je prije nekoliko milijuna godina. Mi ovdje na teritoriju Srbije imamo ostatke te vulkanske aktivnosti. To su na primjer planine koje se nalaze južno od Beograda, kao što su planina Rudnik, Oplenac, Borač, onda dole okolina Medveđe, Radan planina i na istoku Srbije, okolina Bora i dole ka jugu, ka Bugarskoj”, rekao je.

Volcano tourism in Iceland is something else pic.twitter.com/rvNTtesNpg — Historic Vids (@historyinmemes) January 14, 2024

Vulkani u Italiji

Iako su ta područja nekada bila vulkanski aktivna, Mijatović naglašava da su od tada prošla mnoga milenija te da su sada sigurna i stabilna.









“Ta aktivnost je završena prije dosta milijuna godina i sad su ovi naši tereni u tom smislu dosta sigurni i stabilni”, rekao je.

Osvrnuo se i na najbliže vulkane u Italiji:

“Srbija konkretno ne bi trebala imati nikakve specijalne posljedice ako dođe do erupcije tih vulkana. Pogledajte, posljednja katastrofa koja se desila u današnjoj Italiji, to je nekadašnje Rimsko carstvo, bila je negdje 79. godine prije Nove ere, kada su doslovno izbrisana dva grada. Nakon toga više nije zabilježena tako jaka i intenzivna vulkanska aktivnost”, rekao je.









Osim Etne podsjetio je i na Vezuv, ali i na manje poznat vulkan Stromboli:

“Dobro, na teritoriju Italije, osim Etne, postoji još jedan aktivni vulkan, on je Vezu. U tom dijelu Italije postoje indicije da postoji i supervulkan, koji je registriran preko, da kažem, određenih postvulkanskih manifestacija, kao što su plinovi i, da kažem, jednostavno slaba neka podrhtavanja tla. A taj vulkan je jedino registriran intenzivnim geofizičkim istraživanjima koje oni tamo u Italiji provode već godinama”, rekao je.

Dramatic drone footage captures Iceland’s volcano. Unfortunately, the drone didn’t make it, but the footage did. pic.twitter.com/glsBJ8McJJ — ScienceSeeker (@marStarship1) January 10, 2024

Prijetnje Hrvatskoj

Podsjetimo, nedavno je umirovljeni geolog s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tihomir Marjanac za portal Dnevno rekao kako ne bismo trebali živjeti s nekim lažnim osjećajem sigurnosti da se erupcija neće dogoditi za naših života. Srećom po nas, pa su svi hrvatski vulkani ugasli i zadnji put su bili aktivni jako, jako davno, no daleko od toga da to znači da smo sigurni od vulkanske aktivnosti.

“Ako nam je najbliži vulkan, ovisi odakle gledamo, ali ako gledamo iz Zagreba, onda je to Gaveznica – Kameni vrh kod Lepoglave, on je bio aktivan prije oko 15 milijuna godina i on je definitivno mrtav. Iz perspektive Splita, najbliži vulkan je bio na Muću, uz cestu za Beare. On je bio aktivan prije više od 100 milijuna godina i to je definitivno mrtav vulkan. Što se tiče vulkanskih pojava u Lici, one su isto tako stare, jedna prije više od 100 milijuna godina, druga prije više od 40 milijuna. Dakle, svi vulkani koji su imali zadnju aktivnost prije više milijuna godina, oni su mrtvi. Na našu sreću”, navodi Marjanac.

Međutim, on ističe kako bismo u Hrvatskoj mogli biti direktno ugroženi od vulkana koji se nalaze na području Napulja u Italiji.

“Genovska ciklona puše na taj način da nama donosi prašinu i pepeo iz Italije. Ako bi se aktivirao jedan od ta dva vulkana koji su na vrlo nezgodnom mjestu, to bi bio problem. Osim Vezuva, zapadno od Napulja je jedan vrlo veliki vulkan – Campi Flegrei, on je uspavan, no manje-više je aktivan. Posljednji put je erumpirao u 16. stoljeću i tada je kao posljedica naraslo jedno novo brdo. On je aktivan na način da oko njega postoji velik broj sumpornih izvora i velik broj potresa. Već je ove godine tamo bila prilična uzbuna zbog tih potresa koji su oštetili i velik broj kuća. Osim toga, u slučaju pojačane aktivnosti, planira se evakuacija oko 40 tisuća ljudi”, navodi Marjanac.