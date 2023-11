Srbi o ovome što imaju Hrvati zasad mogu samo sanjati: Vučić im prodao nerealne priče

Autor: Dnevno.hr

Tko u ovom razdoblju rasta svih troškova ne bi želio veću plaću? Infostudovo istraživanje o stanju na regionalnom tržištu rada je pokazalo da građani Srbije očekuju plaću od 1000 eura.

Dva su razloga za ovakva očekivanja. S jedne strane, možda su povjerovali obećanjima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će prosječna plaća 2025. biti 1000 eura ili im je inflacija ozbiljno nagrizla kupovnu moć pa jednostavno žele održati standard.





U istraživanju je navedeno i da su očekivanja o plaćama porasla u odnosu na prošlogodišnje istraživanje kada je očekivana plaća u Srbiji iznosila 860 eura. Riječ je o povećanju očekivane plaće od oko 16 posto i tek je malo iznad prosječne inflacije koja će ove godine iznositi oko 12 posto. Recimo, prosječna inflacija od siječnja do rujna bila je 14 posto.

Zanimljivo je i da građani svoja očekivanja intuitivno usklađuju sa statističkim trendovima. Primjerice, nominalni rast prosječne plaće u Srbiji za prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosio je 15,2 posto, a u privatnom sektoru 16,6 posto.

Predsjednik Unije poslodavaca: Ljudi očekuju da za plaću kupuju isti kao lani

Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije koji je i sam poduzetnik, ističe da radnici žele da im plaće porastu realno, odnosno za inflaciju i malo više od toga.

“Ljudi očekuju da za plaću kupuju kao lani i malo više. Oni samo žele da im se standard podigne. Ako im plaće rastu manje od inflacije, oni zapravo gube. S druge strane, možda pojedinci to ne vide, ali statistički, ako BDP zemlje raste za, primjerice, 2,5 posto, ako raste dobit poduzeća, onda i zaposlenici žele rast standarda”, objašnjava Atanacković za Danas.rs.

1000 eura, želja ili stvarnost?

Jesu li želje radnika ostvarive? Atanacković smatra da to ovisi o tvrtki, o grani u kojoj posluje, o raznim faktorima.

“Imali smo anketu u Uniji poslodavaca o povećanju minimalne plaće i većina je bila za povećanje. Samo što su to bile tvrtke koje gotovo nikad ne isplaćuju minimalac i povećanje ih ne bi dotaklo. S druge strane, imate poduzeća gdje je veliki broj plaća minimalac i oni bi bili pogođeni time”, navodi primjer Atanacković.

Na to može li poduzeće podići plaću zaposlenika utječe i to koliko može podići cijene svojih proizvoda. Atanacković napominje da postoje tvrtke koje mogu prenijeti rastuće troškove na kupce, kao i one koje ne mogu pa ih to dovodi do bankrota ili otpuštanja radnika.









Kao i u Hrvatskoj: Ako radnici ne mogu dobiti očekivane plaće, odlaze u inozemstvo

Posljednjih godina gospodarstvenici su zbog velikog ekonomskog iseljavanja pod velikim pritiskom povećanja plaća, posebice kvalificiranim radnicima.

“Zaposlenik želi povećanje plaće i ako mu ne možete dati tih 1000 eura, on ide u Austriju, Njemačku…Tamo je sve na višoj razini. Plaća skuplji stan, život je skuplji, ali dobije, recimo, 2000 eura. Naš gospodarstvenik koji to nije mogao platiti – gubi. Čak i da mu plati koliko traži, a ne može to nadoknaditi povećanjem cijena, ne može investirati, kupiti novi stroj, proširiti proizvodnju“, objašnjava Atanacković. Sličan trend s odljevom radne snage zabilježen je i u Hrvatskoj.

Većina Srba zarađuje manje od prosječne plaće koja iznosi 730 eura

Sindikalci također smatraju da su očekivanja viših plaća posljedica inflacije posljednjih godina. Ranka Savić, predsjednica udruženja slobodnih i neovisnih sindikata, smatra da očekivanja radnika u regiji da im se povećaju plaće nisu nerealna, budući da su prošlogodišnje plaće obezvrijeđene.









“Ima utjecaja i ono što govori predsjednik Srbije. Kada kaže da će plaća biti 1000 eura 2025. ili 1400 eura 2027. godine. Kad tako govori o povećanju plaća, ljudi to očekuju. No, bojim se da ova razina zarade za nas nije realna”, napominje.

Sada je prosječna plaća oko 730 eura, a većina zaposlenih prima manje od toga.

Prosječna plaća u Hrvatskoj 1156 eura

Usporedbe radi, DZS je objavio podatke o kretanju plaća u Hrvatskoj.

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u rujnu ove godine iznosila je 1156 eura i narasla je razmjerno visokih 14,2 posto u odnosu na lanjski rujan, što znači da je protekle godine, prema službenim podacima, prosječna plaća rasla dvostruko brže od inflacije, koja je pak u istom periodu iznosila 6,7 posto. No, dvije trećine svih radnika u zemlji radi za mjesečnu plaću manju od državnog prosjeka.

Zaposlenici koji se nalaze u 25 posto onih s najnižim plaćama u rujnu su zarađivali 755 eura ili manje od toga, narednih 25 posto imalo je plaću od 755 do 998 eura, sljedeća četvrtina zaradila je između 998 i 1337 eura, a za posljednjih 25 posto zaposlenika s najvišim plaćama DZS ne objavljuje koliki im je bio raspon plaća, odnosno ne objavljuje koliko je iznosila najviša plaća u tom razredu.

Medijalna plaća – ona plaća od koje točno polovina radnika zarađuje više, a polovina manje, iznosila je u rujnu 998 eura i riječ je o daleko realnijem pokazatelju od prosječne plaće koja daje privid da većina zaposlenika zarađuje više nego što doista zarađuje.