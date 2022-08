SRBI NE MOGU POBIJEDITI NITI TREĆU NAJSLABIJU VOJSKU SVIJETA! ‘Ponovila bi im se ’99’, uzalud slave: ‘Hrvatska se tome može samo smijati’

Autor: Valneo Kosić

Srbija je prema najnovijoj ljestvici specijalizirane web stranice Global Fire Power (GFP) postala 61. vojska svijeta i popela se tako jedno mjesto iznad Hrvatske koja je na 62. mjestu. Bio je to povod da Vučićevi tabloidi odrade još jednu salvu navijanja i klicanja, međutim, analitičari upozoravaju da zapravo imaju malo razloga za slavlje.

Najžešće je o cijeloj situaciji izvijestio Objektiv.rs koji je ponovno hrvatskog premijera nazvao poglavnikom, a Vojsku Srbije “najjačom u bivšoj Jugoslaviji”. Dodali su i kako će “ustašama Vojska Srbije zauvijek biti rak-rana”.





Međutim, neovisni geopolitički analitičar Danko Radaljac za Dnevno je objasnio probleme u pokušajima da se na taj način rangiraju vojske. Rangiranje na GFP listi temelji se na 50 različitih kriterija pomoću kojih se razmatraju ljudstvo, tehnika, vojni proračun, potencijal prirodnih resursa, geografske značajke te logistički kapaciteti. Međutim, kako kaže Radaljac, činjenice treba staviti u kontekst.

Srbi zapravo nemaju razloga za veselje

“Izrael je na 19. mjestu, a imaju vojsku s kojom se nitko ne želi sukobiti. Poljska je na 24. mjestu, a u ovom trenutku je možda najjača vojska u Europskoj uniji. Teško je računati i kvalitetu kadra. To je teško staviti na papir i onda se gubi to jesmo li mi 61. ili 62. na ljestvici. Island koji ima potpisane ugovore o obrani s vrlo snažnim državama je na posljednjem mjestu. Možda su zadnji, ali nitko nikada neće napasti Island”, objašnjava Radaljac.

Kada je riječ o hrvatskoj i srpskoj vojsci, Srbija nema mnogo razloga za veselje bez obzira na položaj na GFP ljestvici.

“Ne može se samo tako reći da je srpska vojska jača od hrvatske jer ovi indeksi i mjerenja koja je vojska jača nemaju previše smisla budući da u sebi sadrže jednu proizvoljnost. Svi stave Ameriku na prvo mjesto, a onda Rusiju i Kinu nakon čega dalje nižu po nekom svojem nahođenju. Kada je riječ o 50 parametara na GFP, Srbija je svakako u prednosti zbog broja stanovnika. Dakle, imaju potencijalno veći broj ljudi koji mogu mobilizirati, ali uzalud im i to ako nemaju dovoljno ekonomske snage za podizanje vojske. Nemaju nekog razloga za veselje jer gledati vojnu moć bez ekonomskog i geopolitičkog konteksta nema nikakvog smisla. Hrvatska je u oba slučaja moćnija”, objašnjava analitičar.

Hrvatska malo kaska za Srbijom kada je riječ o ulaganju u vojsku

Međutim, teško je ne primijetiti kako je Srbija posljednjih godina puno uložila u vojsku i u tom pogledu može se reći kako Hrvatska kaska za Srbijom.

“Može se zamijetiti jedan trend u zadnje dvije tri godine. Srbija definitivno nabavlja jako naoružanje i ovako po mojem mišljenju rade pametnije od Hrvatske kada je oprema u pitanju. Njihova velika prednost u tom smislu je protuzračna obrana budući da je mi praktički nemamo. Oni imaju stvarno solidnu protuzračnu obranu. Mi imamo nešto sitno ručne protuzračne obrane i to je velika rak rana hrvatskog obrambenog sektora. Oni imaju i prednost u tome što ne moraju ništa ulagati u mornaricu jer je nemaju. Hrvatska pak mora ulagati u mornaricu, a to je najskuplja grana vojske, skuplja od zrakoplovstva”, ističe Radaljac i dodaje kako je stanje u zrakoplovstvu slično, ali da će i to uskoro promijeniti.









“Kada Rafalei dođu u Hrvatsku bit ćemo petnaest rangova iznad njih”, kaže.

Srbija ne može poraziti niti treću najslabiju vojsku svijeta

Prema istoj ljestvici na kojoj je Srbija prestigla Hrvatsku, Kosovo je treća najslabija vojna sila na svijetu. U posljednje vrijeme tenzije između Srbije i Kosova su velike, međutim, iako nemjerljivo moćnija u tehničkom smislu, Srbija teoretski ne bi mogla poraziti niti treću najslabiju vojsku na svijetu.

“Problem tih rang ljestvica je i to što ne uzimaju u obzir saveze i geopolitičku situaciju. Na Kosovu su smješetenu snage NATO saveza i Srbija ne može napasti Kosovo bez da dođe u konflikt s NATO-om, a to bi bila vrlo loša vijest za Srbiju. Što se tiče same sile, Kosovo ima ogromna legislativna ograničenja kada je u pitanju razvoj vlastite vojske. Kosovo zapravo ima laku vojsku, imaju samo oklopne transportere i to je otprilike to, ali Kosovo zato ima NATO jedinice na svom teritoriju. Srbija je definitivno tehnički vojno jača, ali da se odluče za invaziju ponovila bi se ’99 i to je to”, kaže Radaljac.









“Hrvatska se može samo smijati ovim ljestvicama”

Za kraj, kaže kako zahvaljujući članstvu u NATO savezu Hrvatsku nikakve ljestvice ne trebaju opterećivati.

“U ovom trenutku, trenutno najjača vojna snaga na svijetu je NATO kojem pripada i Hrvatska koja se zahvaljujući tome može samo smijati ovim ljestvicama, tako da to je li Srbija jedno mjesto ispred Hrvatske ne znači puno. Tri baltičke države bi već bile napadnute da nisu u NATO savezu, ali čak se ni jedna Rusija ne usudi napasti NATO”.