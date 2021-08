SRBI NE DAJU OSUMNJIČENIKA ZA RATNE ZLOČINCA: Ni Bosna nije uhitila Nasera Orića, nećemo ni mi Kornjaču!

Autor: Daniel Radman

MUP Srbije ne kani poduzeti bilo kakve radnje vezane uz uhićenje Duška Kornjače kojeg BiH vlasti traže zbog ratnog zločina, stoji u odgovoru MUP-a upućenom N1 televiziji.

Kornjača je službeno nedostupan BH-pravosuđu, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica. No, iako su novinari ovog tjedna otkrili njegovu lokaciju, on vodi mirni život u Novom Sadu, to očito nije dovoljno da Srbija postupi u njegovom slučaju iako s BiH ima ugovor o međusobnom izručenju njihovih građana. A evo i zašto:

“MUP Srbije postupa isključivo u skladu sa zakonom, a ne po nalogu izdanom od strane bilo koje televizije”, sarkastično su odgovorili.

Nije bi Bosna Nasera Orića, nećemo ni mi Kornjaču

Prema njihovom tumačenju zakona, nema zakonske osnove za postupanje prema tjeralici iz BiH jer Srbija – osim u slučaju suradnje s Haagom – ne izručuje svoje osumnjičene za ratni zločin.

“Jasno je definirano da kaznena djela ratnog zločina ne potpadaju pod sporazum. Odgovor na pitanje zašto srpska policija nije uhapsila Duška Kornjaču, za kojim je Bosna i Hercegovina raspisala potjernicu, jednak je odgovoru na pitanje zašto policija BiH nije uhapsila Nasera Orića iako je za njim Srbija raspisala tjeralicu”, rekli su iz MUP-a Srbije.

Kornjaču se tereti da je u razdoblju od sredine travnja 1992. do kraja lipnja 1992. godine na području općine Čajniče, u okviru širokog i sustavnog napada Teritorijalne odbrane i Policijske stanice srpske općine Čajniče, kao predsjednik Kriznog štaba, kasnije zapovjednik ratnog štaba Srpske općine Čajniče te predsjednik Skupštine općine i ministar obrane u Vladi Srpske autonomne teritorije Hercegovina, kao svjestan sudionik udruženog zločinačkog poduhvata, planirao i naredio progon nesrpskog stanovništva iz općine Čajniče“.

Na području općine Čajniča, u Lovačkom domu u mjestu Mostine, ubijeno je više od 40 bošnjačkih civila, a ostaci većine žrtava još nisu nađeni.