‘SRBI NA KOSOVU, ODMAH MIČITE BARIKADE!’ Nešto se gadno sprema večeras? Vučić hitno sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost

Srpski prosvjednici na sjevernom Kosovu blokirali su glavne ceste u nedjelju, drugi dan zaredom, nakon razmjene vatre s policijom tijekom noći a nakon uhićenja bivšeg srpskog policajca dan ranije.

EULEX, misija Europske unije zadužena za patroliranje sjeverom Kosova, rekla je da su prosvjednici patrolu oklopnih vozila napali u subotu navečer.

Šok bomba bačena je u noći na nedjelju na izvidničku patrolu EULEX-a u blizini Rudara, stoji u priopćenju misije EU-a. Nitko nije ozlijeđen.

Najnoviji prosvjedi potaknuti su uhićenjem bivšeg policajca u subotu, koji je bio dio egzodusa Srba iz policije prošlog mjeseca, nakon što je Priština rekla da će provesti zakon prema kojem Srbi moraju skinuti stare registarske tablice koje su iz vremena prije neovisnosti Kosova.

Policija u Prištini priopćila je da je bivši policajac Dejan Pantić uhićen zbog navodnog napada na državne urede, razbijanja prozora na uredima izbornih povjerenstava te uredima policijskih službenika i izbornih dužnosnika u utorak.

Drugi dan zaredom u nedjelju kamioni i druga teška vozila blokirali su nekoliko glavnih cesta na sjevernom Kosovu koje vode do dva granična prijelaza sa Srbijom. Oba su prijelaza bila zatvorena za promet.

Srpski gradonačelnici u općinama na sjeveru Kosova, zajedno s lokalnim sucima i oko 600 policajaca, podnijeli su ostavke prošlog mjeseca u znak prosvjeda zbog vladine odluke o zamjeni automobilskih tablica koje je izdao Beograd, onima koje je izdala Priština.

Kasno u subotu kosovska policija rekla je da je na nju otvorena vatra na različitim lokacijama u blizini granice sa Srbijom. Snage su priopćile da su morale uzvratiti vatru u samoobrani i da za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

“Barikade maskiranih kriminalaca na sjeveru moraju se odmah ukloniti”, rekao je premijer Albin Kurti u izjavi dodajući da je njegova vlada u kontaktu s mirovnom misijom NATO-a koja ima više od 3000 vojnika na terenu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će njegova zemlja zatražiti od NATO-ove mirovne misije KFOR-a da dopusti Srbiji da rasporedi postrojbe i policiju na Kosovu, priznajući da nema izgleda da za to dobije dozvolu.

Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u 19 časova, prenosi RTS.

“Mi ne tražimo sukob, već dijalog i mir. Ali da budem jasan: Republika Kosovo će se braniti – snažno i odlučno”, rekao je Kurti odgovarajući na Vučićeve komentare.

Srpske Novosti neslužbeno doznaju da je Kurti, nakon sastanka vijeća za nacionalnu sigurnost, kontaktirao predstavnike Kvinte te ih kratko informirao da će kosovske sigurnosne strukture poduzeti sve kako bi uklonili barikade na sjeveru, te da je dao ‘ultimatum’ da moraju sve cestovne prepreke moraju biti sklonjenje najkasnije večeras.

Ovaj medij navodi i da je Kurti predstavnicima Kvinte poručio kako je policiji Kosova i svim službama naredio da se ‘stave u punu pripravnost za večerašnju akciju’.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je danas da EU neće tolerirati napade na Eulex i da barikade na sjeveru Kosova moraju biti uklonjene.

“EU neće tolerirati napade na Eulex ili korištenje nasilnih, kriminalnih radnji na sjeveru. Grupe kosovskih Srba moraju odmah ukloniti barikade. Mir se mora vratiti”, napisao je Borrell na Twitteru. Naveo je da će se Eulex nastaviti koordinirati s kosovskim vlastima i KFOR-om.

Borrell je naglasio da svi akteri moraju izbjeći eskalaciju.

