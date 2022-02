SRBI LIKUJU! ‘NEMA PRANJA POVIJESTI’: Nijemac oprao Kosovare zbog osnivača SS divizije Skenderbeg

Beogradski mediji likuju s neskrivenim zadovoljstvom nakon što je njemački veleposlanik u Prištini Jörn Rohde putem Twittera udijelio packe Kosovarima zbog namjere da se obnovi kuća nacističkog kolaboracionista Xhafera Deve u Južnoj Mirovici.

Inače, riječ o zdanju iz 30-ih koja doista ima svoju arhitektonsku vrijednost za sam grad, ali je s godinama propadala i u kojoj su najsiromašnije obitelji i beskućnici znali pronalaziti utočište.

Inače, projekt obnove pokrenulo je EU i UNDO zajedno s kosovskim ministarstvom kulture s namjerom da se koristi za kulturna i društvena događanja, a u kojem se treba nalaziti i Regionalni centar za kulturnu baštinu.

“Nema pranja povijesti! Nemojte iskrivljavati istinu o Holokaustu ili ratnim zločinima koje su počinili nacisti i lokalni suradnici. Kultura sjećanja i čuvanje kulturnog naslijeđa moraju se shvatiti kao prilike za suočavanje sa prošlošću na otvoren, istinit način. Njemačko veleposlanstvo je spremno podrži svaki razuman pristup kulturi sjećanja na Kosovu. Ovo je kultura sjećanja na pogrešan način“, poručio je Rhode na Twitteru.

Very concerned about restauration plans for Xhafer Deva’s house, a known Nazi collaborator/protagonist of infamous SS Skanderbeg Div. No history whitewashing! Don’t distort the truth about the Holocaust or war crimes committed by the Nazis and local collaborators #ProtectTheFacts

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 7, 2022