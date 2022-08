‘SRBI ISTRU SMATRAJU SVOJIM DOMOM’! Miletić odbrusio gradonačelniku Novog Sada: ‘Neka posjeti Istru pa će shvatiti’

Istarski župan Boris Miletić na Facebooku je odgovorio gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, koji je rekao kako “Nikada neće razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji i Istri na odmoru”.

“Pozivam gradonačelnika Novog Sada da i sam posjeti Istru pa će shvatiti ne samo zašto njegovi sugrađani ovdje ljetuju, već i zašto brojni Srbi Istru smatraju svojim domom, kao i brojni pripadnici drugih nacionalnih zajednica. Istra je nadaleko poznata upravo po multikulturalnosti, multietničnosti i suživotu i tim više ovakvu retoriku doživljavamo kao potpuno neprihvatljivu. Svi ljudi dobre volje uvijek su bili i bit će u Istri dobrodošli, bez obzira od kud dolaze”, napisao je u svojoj objavi.

Podsjetimo, Vučević je u razgovoru za jednu srbijansku televiziju rekao da on nikada neće razumjeti Srbe koji su danas na odmoru u Istri, Dalmaciji i na otocima.





“Neka ljetuju gdje god hoće, baš me briga, ali sigurno je gadno i prilično neugodno sutra biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na odmoru na Jadranskom moru u Hrvatskoj. Sutra će oni slaviti i pričati da su pobijedili protjeravši Srbe. Jedino da ronite cijeli dan, da uzmete veliku bocu kisika, da idete pod more i da se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi”, rekao je Vučević.