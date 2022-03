SRBI I HRVATI U BORBAMA U UKRAJINI: Prošlo je vrijeme ‘četničkih dobrovoljaca’, na ratištu ‘snajperska ikona’

Autor: Dnevno.hr

Miodrag Zarković ovih dana izvještava s istoka Ukrajine, tamo odakle dopušta služba za medije vojske takozvane Donjecke Narodne Republike.

Ovaj novinar na YouTube kanalu Helmcast prenosi gdje su pale posljednje ukrajinske granate na Donjeck, prije nego što su proruski borci pomaknuli front, ulazi u sela blizu Mariupolja gdje neki mještani plaču od sreće jer su „oslobođeni“, a drugi pričaju da je cijena ugljena otišla k vragu.

No, kako kaže, ne sreće srpske dobrovoljce i plaćenika.

“Čuo sam da ih ima pedesetak, ali nemam potvrde. Svakako ih nema onoliko koliko ih je bilo 2014. ili 2015”, priča on za DW. Kaže, stranci se mogu prijaviti u vojsku Donjecke ili Luganske republike kao i bilo tko drugi, i da redovno služe ili sklope ugovor.

‘Prošlo je vrijeme četničkih dobrovoljaca’

To se poklapa s tvrdnjama drugih izvora. Izgleda da su na ukrajinskom frontu ostali samo najveći avanturisti, ili oni koji su živote vezali uz istok Ukrajine ili Rusiju. Svatko tko bi se s fronta vratio u Srbiju, mogao bi se naći na udaru zakona. Davno je prošlo vrijeme „četničkih dobrovoljaca” poput Bratislava Živkovića kojeg je reporter njemačkog tjednika Die Zeit sreo u ožujku 2014. nedaleko od Sevastopolja na Krimu.

„Srbi su na frontu na istoku Ukrajine ranije bili neki faktor. Veliki broj njih su bili snajperisti u svojim jedinicama”, kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku. „Ali, sada kad imamo dvjesto tisuća ruskih vojnika, oni ne predstavljaju ništa niti mogu odlučujuće doprinijeti nečemu na bojištu.”

Na ratištu snajperist koji ima status ikone

Doduše, na ratištu je ponovo Dejan Berić, snajperist koji je na istoku Ukrajine stekao gotovo status ikone. Više puta je navodno ranjavan, a nedavno se opet iz Rusije vratio na front. O njemu posljednjih dana nema nikakvih vijesti, niti se pojavljuje na društvenim mrežama gdje je inače bio aktivan.

„Berić je ranije radio na gradilištu u Rusiji, i u ratištu je vidio izlaz iz svoje ekonomske situacije jer je ima velike dugove u Srbiji”, kaže Petrović. Upravo zato, objašnjava, pogrešno je govoriti isključivo o „plaćenicima“ ili „psima rata”. „Ovo je više mješavina. Pod psima rata podrazumijevamo ljude koji odlaze kako bi se borili za veću nadoknadu od lokalaca koji se bore u sukobu. Ima nekoliko takvih u redovima Wagnera koji su ratovali u Ukrajini, pa išli u Siriju“, priča Petrović. „Drugi se očito vode drugim motivima, da pomognu srpskoj braći.”

Hrvati u pukovniji Azov

Prema napisima istraživačkih medija, tijekom godina se više desetaka Hrvata pridružilo pukovniji Azov, isprva paravojnoj formaciji koja je sada dio Nacionalne garde pod komandom ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova.

„Ima Hrvata u pukovniji Azov koja se bori u Mariupolju. Znamo da su veterani Azova organizirali regrutaciju još 2014. i tamo jest bilo Hrvata. Možda je pretjerano reći da su bili grupa, ali ih je bilo”, priča Rekawek za DW.

Početkom ožujka je glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane preko agencije Tass tvrdio da se samo u prvom tjednu rata dvjestotinjak „plaćenika” iz Hrvatske preko Poljske prebacilo u Ukrajinu. Zbog toga je i hrvatski veleposlanik pozivan na razgovor u Moskvi. Dobrovoljci su se, tvrdi taj glasnogovornik, „pridružili jednoj od jedinica nacionalista na jugoistoku Ukrajine”.

Upravo Azov vodi borbe baš na jugoistoku, u Mariupolju na Azovskom moru, gradu koji je danima pod žestokom artiljerijskom paljbom ruske vojske i u užasnom humanitarnom stanju. To što grad brani baš Azov je „poklon za propagandu Moskve”, pisao je nedavno Spiegel. „Kao znak prepoznavanja, borci nose amblem s tzv. vučjom udicom, simbolom koji je koristio i Hitlerov SS”, dodaje list.









Premda su hrvatski mediji razgovarali i s dobrovoljcima koji su išli u druge dijelove Ukrajine, i ništa nemaju s ovom zloglasnom pukovnijom, najviše se pisalo o onima u Azovu. „Ne može generalno reći da su svi borci iz Hrvatske takvi, ali očito da jedan dio ljudi ima sklonosti ka fašističkim stavovima”, kaže Predrag Petrović o dobrovoljcima u redovima Azova.

„Jedan od glavnih motiva Hrvata je da se bore protiv Rusa, ali i protiv Srba, to jest velikosrpskih agresora”, kaže Petrović. „Tamo se na neki način na ratištu sreću isti ljudi kao devedesetih, ali ima i mlađih ljudi. Svakako ideje iz ratova devedesetih njih progone i motiviraju ih da se bore.”

Razlozi su razni

Teško je reći koga gone koji demoni, ali jedno je upadljivo: i srpski i hrvatski dobrovoljci, kada govore za medije, pričaju o višim razlozima. Niko ne priznaje da ratuje za novac ili da bi iživio svoje fantazije.









„Svi će reći da idu iz humanitarnih razloga, i to može biti točno”, kaže Rekawek iz C-REX-a. „Ali pitanje je što ih je dovelo do tog zaključka, što ih je nagnalo. Za nekog su to slika, video ili vijest iz sukoba. Ali, to mogu biti i stvari koji se događaju kod kuće, da se odlazak na ratište vidi kao bijeg od problema i odlazak u nešto smisleno.