‘SRBI I HRVATI SU SVE TO FINO UMOTALI U CELOFAN!’ Istražitelj o Perišu: ‘Nadam se da Gerovac i Srbi znaju da tek sada, ako je to Matej, treba riješiti čuvenu kriminalističku trilemu’

Autor: Lucija Brailo

Tijelo mladića pronađeno kako pluta u Dunavu u srijedu ujutro najvjerojatnije pripada Mateju Perišu (27), nestalom u Beogradu gdje je došao s prijateljima proslaviti Novu godinu. Prošlo je 139 dana otkada je posljednji put viđen živ Matej Periš. Oko njegovog nestanka mnoštvo je neodgovorenih pitanja. Nije jasno zašto je trčao gradom, niti zašto u klubu Gotik nisu radile kamere, kao niti kako je kobne noći završio u hladnoj Savi.

Puno je misterija i čudnih detalja u cijelom slučaju, međutim, veliko je pitanje hoćemo li ikada doznati što se zapravo dogodilo Mateju Perišu. U Beograd je odmah otputovao i načelnik policije Gerovac, kao i Matejev otac Nenad Periš, koji je danas rekao kako, on i njegova obitelj vjeruju kako ovo nije kraj te da će se s Matejem opet sresti, no i da je Matej završio svoju priču na ovoj zemlji.

Šef odsjeka za krvne delikte u Đorđićevoj i šef očevida Branko Lazarević svoj je radni vijek proveo u Zagrebu, istražujući zločine i nestanke ljudi. On, kako kaže, ima primjedbe na rad obiju policija, i srpske i hrvatske, vezano za ovaj slučaj, a za Dnevno je naveo neke od njih, kao i što je sve trebalo biti napravljeno, a nije, a pažnju je posebno obratio i na Matejeve prijatelje.





‘Možda Gerovac i njegova grupa misle da su sve obradili’

Čovjek koji se godinama bavio upravo ovim poslom – potragama za nestalima, kaže, da mu se ono što je vidio u ovom slučaju, nije svidjelo te da je nekim drugim linijama došao do određenih informacija.

“Tim se potragama i zločinima moraju baviti samo iskusni policajci. Što Gerovac ima u svojoj glavi od svega toga, ja ne znam gdje je i što je sve on radio, ali ovo koliko pratim u medijima, ne čini mi se dobro. Ja sam osobno došao do nekih informacija drugim linijama i koliko znam, i srpska i hrvatska policija su u ovom slučaju činile ogromne greške. No, naprosto, ovo su preozbiljne i prevelike stvari da bih mogao ukratko objasniti zašto to sve nije dobro išlo”, rekao je.

Lazarević je objasnio i u čemu je najveći problem vezano za propuste.

“Milijuni su neriješenih ubojstava, nestanaka, ali problem je ako onaj tko treba poduzimati mjere, ne poduzme ih i ne odradi onako kako bi to trebalo. Možda Gerovac i njegova grupa misle da su sve obradili, ali možda on ni ne zna što oni sve trebaju raditi”, navodi.

Od prve sekunde policija mora tragati

Dodao je kako od prve sekunde kada se netko obrati policiji, policajac mora tragati za nestalom osobom.

“Dakle, treba obaviti razgovor s dojaviteljem, treba uzeti osobni opis, treba radiovezom dati patrolama informaciju da je osoba nestala, treba doći do statusa nestale osobe – duševnog, psihičkog, društvenog i mnogih drugih, treba doznati o kome se točno radi, njegovoj okolini, treba napraviti plan rada, treba poduzimati mjere kao da je osoba ubijena”, navodi Lazarević, pa dodaje:









“Ukoliko se čovjek pojavi i bude živ, e sad, policija sve one dokaze i tragove baci u smeće. A što ako se ne poduzima nešto, a kasnije ispadne da je ubijen? Onda im to sve fali.”

‘Uvijek se polazi od najcrnjeg scenarija’

Lazarević je istaknuo i vrlo bitnu stvar – kod ovakvih nestanaka se “uvijek polazi od najcrnjeg scenarija”.

“Istraga nije završena, a ja se nadam da ovaj Gerovac i ovi Srbi tamo to znaju, da tek sada, ako je to Matej, treba riješiti onu čuvenu kriminalističku trilemu: je li ubijen, je li počinio samoubojstvo ili se radi o nesretnom slučaju”, kaže Lazarević.









Prijatelji – što je trebalo biti učinjeno, a nije

Međutim, bivši istražitelj se osvrnuo i na Matejeve prijatelje, za koje je danas objavljeno kako se nisu čuli s Nenadom Perišem.

Mnogi su ukazivali i na ‘rupe u priči’ Matejeve prijateljice Maje, koju je posljednju nazvao mobitelom. Naime, mnogima ‘nije držala’ vodu njezina priča o snijegu i ledu u Beogradu te noći kad je Matej nestao, kada je poznato da je ta noć bila iznadprosječno topla za to doba godine.

“Ako je ubijen, srpska policija je morala kad je zaprimila informaciju da je Matej nestao, po pravilima struke bi trebalo poduzeti određene aktivnosti prema njegovim prijateljima. To znači da ih treba sve pohapsiti, razmjestiti po posebnim prostorijama, izvršiti kriminalističko – tehnički pregled, a što on sve podrazumijeva, to je isto duga priča. Srbi su njih držali tri dana u pritvoru, a to je premalo jer su ih po srpskim zakonima mogli i trebali držati mjesec dana. Moguće je da su Srbi razmišljali na način da bi se Hrvati mogli buniti, zbog odnosa, pa su ih požurili pustiti što prije”, navodi Lazarević.

Dodao je kako ih je, da se njega pita, trebalo držati u pritvoru mjesec dana.

‘Matej se tamo svađao sa Zadranima, Matej se svađao i sa zaštitarima’

“Uglavnom, i Srbi i Hrvati su sve to fino uvezali u celofan, onako zapakirali, a Mateja Periša nema i nema, i evo, nije ga bilo 4 i pol mjeseca”, zaključio je Lazarević.

Smeta mu što se tako olako zaključilo kako nije bilo nasilja, budući su poznate određene indicije da nije baš te kobne noći u klubu Gotik i oko njega bilo tako mirno.

“Spomenuo sam plan rada. Postoji papir, rokovnik i olovka. Sastaviš ga da ne bi pamtio sve i onda umeš i napišeš neke moguće varijante: srpski policajci su govorili da je Matej oko pola noći izišao negdje s nekom djevojkom. I onda ideš to eliminirati, je li ili nije. Ako smo rekli da uvijek se ide od najcrnjeg scenarija, onda je Mateja netko ubio, pa se onda pitaš tko bi to mogao biti. E, pa nije to sve bilo tek tako, Matej se tamo svađao sa Zadranima, Matej se svađao i sa zaštitarima. Ja bih i jedne i druge bacio na poligraf. Da ne kažem, onoga trenutka kad je prijavljen nestanak, da su provjerili s kim je sve bio, pokupio njih sve, uzeo krv na analizu. To su ogromne, ogromne stvari”, objasnio je bivši istražitelj.

Greške policije

Međutim, dodao je kako je ovo vrlo teška i opsežna tema, pa priznaje i da nerado o tome na ovaj način govori, budući smatra kako je potrebno više vremena i prostora da se svi detalji oko ovakvog slučaja apsolviraju.

“Ukratko, mislim da su puno grešaka napravile i srpska i hrvatska policija, no nitko od medija nije spomenuo da postoji sporazum o hrvatsko – srpskoj suradnji, a Hrvati su i prekasno otišli u Srbiju, uključili su se tek 10. ili 11. dan, a morali su puno prije. No, Srbi su ih preko Ministarstva vanjskih poslova izvijestili odmah. Zbog čega se nisu uputili prije, ja ne znam”, napominje Branko Lazarević.

Nažalost, priča o kobnom nestanku Mateja Periša završila se tragično, iako su se gotovo svi nadali sretnijem kraju, no obitelj će sina i brata sada barem moći sahraniti.