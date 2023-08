Srbi deportiraju ruskog poduzetnika: ‘Pitali su me jesam li za ili protiv Putina, strah me je’

Autor: I.G.

Državljaninu Ruske Federacije Jevgeniju Iržanskom isteklo je pravo na privremeni boravak u Republici Srbiji. Dužan je u roku od sedam dana napustiti teritorij države, navodi se u rješenju Ministarstva unutarnjih poslova Iržanskom, kojem je ranije odobren privremeni boravak u toj zemlji na temelju radnog odnosa.

“Policajac mi je rekao da mi je poništena boravišna i radna dozvola i da u roku od sedam dana moram napustiti Srbiju i uručio mi rješenje, ali sam ja uložio žalbu na njega”, rekao je Jevgenij Iržanski, piše Nova.rs.

Evgenija Iržanskog, organizatora i promotora koncerata ruskih glazbenika u Beogradu, MUP praktički protjeruje iz Srbije, jer u Srbiji navodno postoje “sigurnosne smetnje za boravak imenovane osobe”, navodi se u obrazloženju ove odluke.





Jevgenij je treći državljanin Rusije koji se protivi ratu u Ukrajini, a kojem su srpske vlasti zabranile boravak. Antiratni aktivist i osnivač nevladinog Ruskog demokratskog društva (RDD) u Srbiji, Peter Nikitin, 13. srpnja proveo je na beogradskom aerodromu zbog zabrane ulaska.

‘Rekli su mi da je to rutinski poziv’

“U ponedjeljak su me zvali iz MUP-a. Rekli su mi da je to jedan od njihovih rutinskih poziva poduzetnicima, te da samo žele čuti čime se bavim i koliki mi je promet”, počinje ispovijest Jevgenij Iržanski.

Objasnili su mu da je to redovita procedura. Jevgenij se stoga prekjučer pojavio u MUP-u i počelo je ispitivanje:

“Pitali su me što radim u Srbiji. Odgovorio sam da sam savjetnik u jednoj firmi, ali i da ovdje organiziram koncerte. Tada su me zamolili da im dam putovnicu na uvid. Dao sam im je, a onda je s njom iz sobe u kojoj sam ispitivan izašao policajac. Vratio se nakon desetak minuta i rekao mi da mi je poništena boravišna i radna dozvola i da moram napustiti Srbiju u roku od sedam dana. Dali su mi i rješenje kojim nalažu ono što su mi prethodno usmeno priopćili”, objašnjava Jevgenij Iržanski.









‘Ispitivali su me dva sata’

Na pitanje jesu li dodatno obrazložili ovu odluku, navodi da su mu rekli kako im je tako “naloženo”. No, ovo nije prvi put da ga ispituje policija:









“Još u lipnju su me tri policajca, koja nisu bila u odorama, ispitivala dva sata. Bio je nazočan i prevoditelj. Pitali su me o svemu, počevši od toga gdje sam rođen, tko su mi roditelji, što sam radio u Rusiji prije nego što sam došao u Srbiju i čime se ovdje bavim… Onda su mi pokazali fotografiju jednog čovjeka i pitali me poznajem li ga. Također i jesam li za ili protiv Putina, što mislim o Navaljnom, poznajem li Pjotra Nikitina iz Ruskog demokratskog društva i – ako ga poznajem – kada sam posljednji put s njim razgovarao”, prisjeća se Iržanski.

Putovnicu su mu poništili u ponedjeljak, a jučer su mu i supruzi poništili boravišnu dozvolu:

“Ona je dobila obiteljsku vizu. Živimo ovdje, imamo dva psa i, sve da i hoćemo, ne možemo u roku od samo sedam dana iz Srbije. Udomio sam jednog psa ovdje u Srbiji i ne može se iznijeti iz zemlje, jer je cijepljen u Srbiji”