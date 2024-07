Srbi će se teško oporaviti: Zbog zabranjenih riječi pukla ljubavi između Vučića i Putina

Autor: I.J.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, otkrio je da se nije čuo s ruskim predsjednikom, Vladimirom Putinom, već dvije i pol godine. To ne bi bilo čudno da Vučić nije prije redovito obavještavao javnost o kontaktima s Putinom.

Prema mišljenju sugovornika portala Nova.rs, jasno je da je u tijeku realizacija onoga s čime se srpski predsjednik prethodnih godina pismeno i usmeno suglasio i to u pregovorima sa zapadnim liderima. Zato je i komunikacija s Kremljom “zamrla”.

Vučić je ovog ljeta u televizijskom nastupu u emisiji “Hit tvit” na Pinku govorio o ratu u Ukrajini te rekao da se s Putinom nije čuo već dulje od dvije godine, ali da se s njim može čuti kad god želi.

Nije sve tako idilično

“Kad god sam poželio razgovarati, da i sutra želim razgovarati, predsjednik Putin bi razgovarao. I obrnuto. Čini mi se da on vodi računa o poziciji Srbije. Mislim da predsjednik Putin ne želi tražiti tu vrstu razgovora, iako je smiješno da on kao predsjednik moćne Rusije traži razgovor s nekime kao što sam ja, ali čak bi i to tražio da ne misli da me time može ugroziti i da ne bi razumio pod kakvim pritiskom bismo bili”, izjavio je Vučić.

Bivša ambasadorica u Rusiji, Jelica Kurjak, kaže kako nije baš sve tako idilično kako Vučić predstavlja.

“Sudeći po tome koliko se često Vučić sreće s visokim dužnosnicima sa Zapada, među kojima su i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz, premijerka Italije Giorgia Meloni…

Ne treba zaboraviti ni da je Vučić često u kontaktu s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, pa je od javne tajne da izvozimo oružje u Ukrajinu došlo do javnog priznanja. Zbog svega toga, mislim da nema razloga da ruski predsjednik poželi čuti se s Vučićem, iako mislim da bi naš predsjednik rado razgovarao”, rekla je Kurjak za Novu.









Ispravna odluka

Govoreći o uvođenju sankcija za Rusiju, Vučić je rekao kako i dalje misli da je bila ispravna odluka da im se Srbija ne pridruži, ali ostavio je prostora da Vlada Srbije promijeni stav.









“Ako je nekome u Zapadnoj Europi bitno reći ‘evo, i na to je pristao‘ (uvođenje sankcija Rusiji). Iako smo mi odavno morali to napraviti i to na puno elegantniji način. U biti, mislim da sad korak po korak slijedi realizacija svega što je Vučić pismeno ili usmeno prihvatio.

Tu prije svega mislim na priznanje Kosova kroz realizaciju Ohridskog sporazuma, a onda možda i na sankcije Moskvi. Zapravo, očigledno ima puno razgovora o kojima javnost ništa ne zna. Nama se predstavi samo ono što nas treba umiriti. Tako se, evo, dogodio i litij, a sad će ići jedno po jedno”, zaključuje Kurjak.