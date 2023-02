‘SRBENDA ZOKI OBJASNIO’, SRPSKI MEDIJI IZNENAĐENI! Orkestrirali napad na predsjednika: ‘Dobio po nosu, podvio rep’

Autor: Dnevno.hr

Kratko je trajala ‘ljubav’ srpskih tabloida i medija prema predsjedniku RH Zoranu Milanoviću nakon izjave da je ‘Kosovo oteto Srbiji’.

Naime, Milanović je danas, nakon sastanka s predsjednicom Slovenije, pojasnio svoje riječi, koje su podigle ogromnu buru u čitavoj regiji.

“Nisam se čuo telefonski s Vučićem od migrantske krize 2015. godine. Dobro je da je shvatio da prvo treba proučiti moju izjavu. Moja poruka ekipi u Srbiji, neću govoriti kao pokojni Tuđman koji je rekao da je Kosovo unutarnja stvar Srbije. Bila je genijalna serija ‘Bez oduševljenja, molim’, to je moja poruka. Mogao sam reći Srbija je ostala bez Kosova ili da je oduzeto, dođe na isto. Pravnik sam i političar, mogao sam biti slikar, postolar ili ekonomist, ali sam predsjednik. Želim da Srbija vidi zapadnu perspektivu. Ne moram dokazivati privrženost kosovskim Albancima. Srbija je izgubila Kosovo u ratu, ono je priznato. Ljude uvjeravam da ga priznaju, sve državnike. Nisam uspio. Mislim da je ljudima na Kosovu sve jasno. Da bi Srbija došla na Zapad, neke stvari se moraju promijeniti. Situacija u Ukrajini je kraj srbijansko-ruske romanse, shvatit će da su prevarena ljubavnica. Rusiji primjer Kosova strši kao šiljak, morat će Rusija priznati Kosovo ili se praviti, da bi legalizirala što radi u Ukrajini. Srbija mora shvatiti da Rusiji smeta, poslužili su im da provedu neke naume. To je sva bit poruke. Srbija će morati na neki način priznati Kosovo, to im se sad neće dopasti”, rekao je Milanović.





I bio je u pravu kada je rekao da se ovo Srbiji neće svidjeti, jer današnje naslovnice portala i novina, nakon nove izjave, vrište od šoka i nevjerice.

“Srbenda Zoki” objasnio: I, neće nam se svideti”, piše B92, koji podsjeća da je Milanović u prvoj izjavi o ‘otetom Kosovu’ izazvao lavinu komentara te da su ga neki mediji tada prozvali ‘Srbenda Zoki’.

Blic piše “Zbog ‘Kosovo je oteto od Srbije’ dobio po nosu od svojih gazda, pa podvio rep!”

Alo! se čudi kako je Milanović promijenio priču.

Kurir navodi da se pjenio pa pravdao…