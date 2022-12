‘SRBE SE ČUJE I SLUŠA SAMO KAD SU NA BARIKADAMA!’ Brnabić proziva, apelira, optužuje: ‘Ovo može ugroziti sve, nemam apel za Srbe’

Autor: L.B.

“Srbe međunarodna zajednica čuje samo kada su na barikadama”, rekla je srpska premijerka Ana Brnabić odgovarajući na pitanje N1 ima li savjet za Srbe koji su na barikadama na sjeveru Kosova.

Brnabić je dodala kako za njih nema apel, jer joj je teško obraćati im se iz udobne pozicije u Beogradu. Ipak, naglasila je da zbog aktualne krize na Kosovu, Srbija može mnogo toga izgubiti.

“Aktualna kriza na Kosovu i Metohiji svakako može ugroziti sve, ne samo našu razinu investicija u SAD-u, može ugroziti sve ono za što smo radili od 2013. godine. Razinu investicija, ukupnu stopu nezaposlenosti, rast plaća i mirovina. Ja sam rekla nekoliko puta, imamo toliko toga da izgubimo, ali je teško kada s druge strane imate nekog tko nema ništa za izgubiti.





‘Kfor i Euleks ne rade svoj posao’

Nemam apel za Srbe, osim da imaju strpljenja i pokažu veću fleksibilnost, ali kako ja to mogu govoriti iz udobnosti Beograda. Pošaljete dijete u vrtić, ono je u vrtiću s drugarima, ima popodnevno drijemanje i upadnu im u vrtić do zuba naoružani specijalci. Pa kako biste se vi kao roditelji osjećali? Što je vama signal, da niste sigurni, da nisu djeca sigurna u vrtiću, biste li vi bili na barikadama. Srbe međunarodna zajednica čuje i sluša samo kada su na barikadama. Što se tiče Dejana Pantića, zgrožena sam kako se Priština odnosi, to je samo jedan od primjera kako se odnose prema Srbima na Kosovu. Imali smo najmanje tri takva uhićenja“, rekla je premijerka Srbije.

Također je apelirala na Kfor i Euleks da rade svoj posao na Kosovu, jer se Srbi ne osjećaju sigurno i da od Europske unije i međunarodne zajednice očekuje jasan stav po pitanju napada na Srbe na Kosovu.

“Apeliram na Kfor i Euleks da rade svoj posao. Ako pitate Srbe na Kosovu i Metohiji i na sjeveru i južno od Ibra osjećaju li se sigurno, vjerujem da će vam svi do jednog reći ne. To znači da Kfor i Euleks ne rade svoj posao“, rekla je ona.

‘Od dolaska Kurtija broj napada na Srbe je porastao’

Broj napada na Srbe na Kosovu, dodala je, od dolaska na vlast Albina Kurtija skočio je za 50 posto.

“Zaista očekujem prije svega od Europske unije, ali i međunarodne zajednice i naših partnera u SAD da to jasno kažu i da se prema tome jasno odrede“, istaknula je Brnabić i dodala da bi na Kosovu sve bilo lakše kada bi se primijenio Briselski sporazum.

“Ja ne mogu razumjeti zašto je to toliki problem. Prošlo je skoro 10 godina, potpis EU je na Briselskom sporazumu, ona garantira njegovu implementaciju, dajte da ga Priština implementira i da nastavimo onda razgovore, čitava situacija će biti potpuno drugačija i mnogo stabilnija, Beograd je uradio svoj posao“, rekla je Brnabić.









Ocijenila je da je u Kurtijevom političkom interesu da stalno izaziva nestabilnosti na Kosovu kako Albanci ne bi uvidjeli da loše žive na tom teritoriju i istaknula da ih ne vidi kao neprijatelje već da joj je žao mladih Albanaca koji na Kosovu nemaju perspektivu.

‘Ukidanje bezviznog režima građanima Srbije bez presedana’

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi ukidanje bezviznog režima građanima Srbije za putovanja u EU bilo bez presedana i da ne misli da realno postoji takva mogućnost.

Predstavnički dom nizozemskog parlamenta, kako su prenijeli beogradski mediji, usvojio je 8. prosinca rezoluciju kojom poziva svoju vladu da se u Bruxellesu založi za privremenu suspenziju bezviznog režima za Srbiju, ukoliko se Srbija ne usuglasi s viznom i vanjskom politikom Europske unije, odnosno ako ne uvede sankcije Rusiji.









Za eventualnu odluku o suspenziji bezviznog režima za neku od zemalja s „bijele šengenske liste“ potrebno je da Europska komisija razmotri situaciju na terenu i da napravi preporuku, a potom da za to glasa kvalificirana većina zemalja članica EU.