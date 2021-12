SRBE I HRVATE U BiH STJERALI U KUT: Dodik povukao potez očajnika, ovo je njegov posljednji pokušaj i vapaj svima da sjednu za stol

Autor: Željko Primorac

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona kojima na razinu tog entiteta vraća cijeli set ovlasti koje su ranije bile prenesene na razinu države. Doduše, većina odredbi stupit će na snagu za šest mjeseci, ali svima je jasno kako je ovo prijelomni trenutak koji će uvelike odrediti sudbinu Bosne i Hercegovine u idućem periodu. I dok se većina zapadnih diplomata hvata za glavu i pita kako je došlo do toga da Milorad Dodik kreće na put secesije i separatizma, malo tko objektivno sagledava što se događalo u posljednjih dvadesetak godina. Jer Dodikov potez nije nimalo ishitren i nikako nije došao preko noći. Ovaj potez očajnika plod je procesa dugog dvadeset godina i posljednji je pokušaj, vapaj, svima da sjednu za stol i izbjegnu najgori scenarij.

Zaboravljene strahote

Na svojim počecima Milorad Dodik bio je žestoki zagovornik članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO-savezu. Bio je, barem su tako mislili na zapadu, dio nove, poslijeratne generacije, koja će se baviti ekonomskim pitanjima i razvojem zemlje. Ta nova generacija željela je što prije iza sebe ostaviti ratne strahote i uhvatiti korak sa Zapadom. Na tom putu nemilosrdno se obračunao sa starim kadrovima SDS-a Radovana Karadžića i otvoreno rekao narodu da ne smiju biti taoci ljudi koji su zločinima ukaljali obraz cijelog jednog naroda. U svojim počecima Dodik je zaista vjerovao u jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu te nije imao ništa protiv jačanja pojedinih funkcija na razini države i njihova prenošenja s razine entiteta na razinu države. Djelomično je to posljedica njegova prijeratnog političkog djelovanja u Savezu komunista u kojem je razvio snažan osjećaj za zajednički bosanskohercegovački identitet. Međutim, što je Dodik više bio spreman za izgradnju zajedničke države, to je političko Sarajevo, bošnjačka politička elita, imala više zahtjeva prema RS-u. Stalno se tražilo više i više. Konačni cilj političkih elita u Sarajevu bio je potpuno ukidanje Republike Srpske i centralizacija države. Bila je to linija koju Dodik nije bio spreman prijeći. Pokazat će se poslije kako je upravo Dodikova spoznaja o krajnjim političkim namjerama političkog Sarajeva bila presudna za potpuni obrat u njegovoj retorici i udaranje temelja secesionističkoj politici tog BiH entiteta. Sve do tada Dodik je bio miljenik zapadnih veleposlanstava u Sarajevu, ali i bošnjačkih medija. Redovito se navodio kao primjer reformatorskog političara koji je raskrstio s ratnom retorikom i gleda prema euroatlantskim integracijama.

Udar iz Sarajeva

Mnogi su se u svojim analizama bavili ključnim trenutkom i tražili kada je došlo do potpunog obrata u Dodikovoj retorici. Sam premijer RS-a, Radovan Višković, ovih dana ističe kako je to bio pokušaj razvlaštenja MUP-a RS-a i prenošenja nadležnosti na razinu države stvaranjem jedinstvenog ministarstva unutarnjih poslova. U RS-u su tada, očito, rekli dosta. Bošnjačka unitaristička i centralistička politika posljednjih dvadesetak godina djelovala je u dva smjera. Jedan je bio prenošenje što više nadležnosti s RS-a na razinu države i konačno potpuno dokidanje tog entiteta, a drugi prenošenje nadležnosti sa županija na Federaciju BiH u kojoj je dominantna bošnjačka komponenta. I u jednom i u drugom slučaju bošnjačka politika imala je određenih uspjeha. Pa tako, iako nisu uspjeli razvlastiti MUP RS-a, uspjeli su formirati Federalnu upravu policije i na taj način ograničiti županijske nadležnosti nad ministarstvima unutarnjih poslova. Protivno izvornim washingtonskim i daytonskim mirovnim sporazumima, na razini Federacije formirao se niz institucija koje izvorno nisu bile predviđene. Pod izgovorom veće funkcionalnosti odvijao se nesmiljeni proces centralizacije i unitarizacije.

Treba imati na umu kako se ništa od ovog ne bi događalo bez asistencije predstavnika međunarodne zajednice. Svaki put kada bi se hrvatski ili srpski dužnosnici suprotstavili novom zahtjevu Sarajeva za nekim novim oblikom centralizacije, uskočili bi dušobrižnici iz međunarodne zajednice. Njihovo djelovanje odvijalo se u dva smjera. Prvi je nametanje zakonskih rješenja kojima bi se omogućili bošnjački planovi o centralizaciji institucija i funkcija, a drugi je smjena “nepodobnih i nekooperativnih” hrvatskih i srpskih kadrova. Poslijeratna Bosna i Hercegovina svjedočila je valovima smjena hrvatskih i srpskih dužnosnika, ali ni jedan put smjeni bošnjačkih kadrova. Pritom nije riječ o smjeni nekoliko dužnosnika, nego o cijelim garniturama pomno odabranim na svim razinama. Navedenim potezima nastojao se u korijenu sasjeći svaki pokušaj otpora namjerama međunarodne zajednice. Danas svjedočimo rezultatima takve politike međunarodne zajednice – potpunoj paralizi sustava na državnoj i federalnoj razini i državi na rubu rata i raspada.

Krivci iz EU-a

Više je nego licemjerno slušati od međunarodnih predstavnika kako su za današnju situaciju u BiH najodgovorniji domaći političari i kako oni trebaju pronaći rješenje za izlaz iz krize. Pritom zaboravljaju napomenuti kako su svojim potezima prouzročili gotovo 90 posto problema s kojima se država trenutno suočava. Najveći krivci za stanje u Federaciji BiH su bivši visoki predstavnici Wolfgang Petritsch i Paddy Ashdown. Svojim, nametnutim, zakonskim rješenjima doveli su do narušavanja balansa uspostavljenog Washingtonskim i Daytonskom mirovnim sporazumom. Krivac za zaoštravanje stanja na razini države je bivši visoki predstavnik Valentin Inzko koji je nametanjem zakona o genocidu, po želji sarajevske čaršije, vezao ruke vodstvu RS-a i uputio ih prema izlaznim vratima države.

Kao što su predstavnici međunarodne zajednice svojom prigodničarskom politikom obilno “blagoslovljenom” darovima političkog Sarajeva doveli državu na rub raspada, od njih se očekuje da odgovarajućim zakonskim rješenjima izvrše asanaciju političkih odluka koje su dovele do krize. Ako se novi visoki predstavnik dosad i premišljao hoće li nametnuti set zakona kako bi stabilizirao stanje u državi, nakon posljednjih događaja u Skupštini RS-a nije pitanje treba li nego – kada će? Pristrani postupci međunarodne zajednice stvorili su kod bošnjačkih političara status nedodirljivih koji su uvijek u pravu. Sve dok se njeguje takav narativ, nije realno očekivati da sjednu za stol s drugim dvama narodima i nađu rješenje za goruće probleme u državi. Oni su četvrt stoljeća uvjeravani od međunarodne zajednice kako je njihovo viđenje BiH jedino ispravno i prihvatljivo suvremenim tokovima demokratskih društava. Očekivati, nakon takvog tretmana, da bošnjački političari pristanu na ravnopravan razgovor s hrvatskim i srpskim predstavnicima može samo potpuni naivac ili neznalica. Nažalost, jedini preostali lijek za BiH političku dramu je nova intervencija i nova nametnuta rješenja s ciljem povratka osjetljivog balansa koji je grubo narušavan proteklih godina.

Ništa nisu naučili

Drugi razvoj događaja pokušao je dočarati Dodik nedavno usvojenim odlukama u Skupštini RS-a. Pritom treba napomenuti kako je Dodik ostavio vrijeme od šest mjeseci kao razdoblje u kojem bi trebalo pripremiti institucije za realizaciju odluka. Ustvari, bio je to manevar kojim je dao vrijeme međunarodnoj zajednici da pokuša pronaći izlaz iz situacije u koju je dovela zemlju svojim odlukama. Ako bi dubinski sagledali cijelu situaciju vezanu uz usvajanje odluka RS-a, odluke koje su prethodile ovom drastičnom potezu i skrivene poruke koje su pratile usvajanje odluka o prijenosu nadležnosti, onda bi mogli zaključiti kako je to bio posljednji – apel za dogovorom. Srbi i Hrvati u BiH stjerani su u kut dugogodišnjom politikom raznih činovnika međunarodne zajednice koji su sebi davali ovlasti kolonijalnih guvernera. Više nemaju kamo jer im je alternativa potpuna majorizacija, gubitak obilježja političkog naroda i utapanje u bošnjačkoj većini. Takav razvoj scenarija bilo je problematično organizirati u britanskoj koloniji u 19. stoljeću, a kamoli u srcu Europe u 21. stoljeću. Nitko se nije spreman odreći svog identiteta i dopustiti drugom narodu da vrši politički teror nad njim pod krinkom građanskog društva. Gotovo svi pokušaji kolonijalnih upravitelja i činovnika da raznim uredbama održe svoje interese u kolonijalnim carstvima redovito su završavali neuspjehom koji su pratili potoci krvi. Pravo je pitanje – jesu li kolonijalni upravitelji išta naučili iz svoje povijesti?