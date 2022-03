SRAMOTNO! KAMENJEM NA AUTOBUS MLADIH VUKOVARKI! Popucala su stakla, samo srećom nije bilo ozlijeđenih

Autor: Dnevno.hr

Odbojkašice ŽOK Enna Vukovar kamenovane su po povratku s gostovanja u Puli, objavio je klub na svojim web stranicama.

Napad se, kažu, dogodio nakon utakmice s domaćim Velim Vrhom, a srećom, ozlijeđenih nije bilo.

“Ovo što vidite na fotkama u svijetu odbojke ne viđa se često – direktna posljedica nesportskog, huliganskog ponašanja navijača. Kamenjem razbijena stakla našeg autobusa pri povratku kući sa gostovanja. I prije nego nastavimo – nitko nije ozlijeđen, nije bilo ugodno, no sva šteta je srećom materijalna”, stoji na klupskim stranicama.

“Klinci” pokušali ući!

Pojasnile su Vukovarke i kontekst nemilog događaja.

“A što se zapravo dogodilo? Naši vozači (odmah koristimo priliku zahvaliti na profesionalnosti, kao u uvijek, i u posebnim prilikama na visini zadatka) sjedili su na tribinama nedaleko od klinaca koji su se dogovarali da probaju ući u naš bus. Kad su to čuli vozači su se vratili do autobusa, no, nedugo nakon toga su i klinci stvarno došli i probali ući u autobus.

Kako su bili ljuti sto su u tome spriječeni, u pokušaju provale, kad smo krenuli u prozorima su završila dva kamena. Policija je pozvana i napravljen očevid, dalje je na njima, no, ostaje pitanje – što bi bilo da smo kojim slučajem pobijedili? U odbojci, u sportu generalno – ovome nema i ne smije biti mjesta!

PU Istarska se tijekom večeri nije oglasila o incidentu.