‘SRAMOTNO, ČAK I KARTE DOLAZE IZ BEOGRADA!’ Izveli novi šou pred svijetom: Gosti ostali zatečeni

Društvene mreže u Albaniji gore nakon što se tijekom drugog dana Međunarodne konvencije o turizmu u Tirani pojavila karta na kojoj su Kosovo i Metohija dio Srbije.

Naime, tijekom susreta ministrice turizma Belinde Baluku sa stranim investitorima, na ploči iza govornika prikazana je karta Albanije na kojoj su prikazane granice okolnih zemalja, uključujući i Srbiju.

Albanski povjesničar i istraživač Ardian Muhaj ocijenio je taj događaj “sramotom”.

“U Tirani, na sastanku s vladinim ministrima, Kosovo se na karti pojavljuje kao dio Srbije, dok se Sjeverna Makedonija pojavljuje s ažuriranim imenom. Čak i karte dolaze iz Beograda”, napisao je Muhaj na Twitteru.

What a shame… In Tirana, in a meeting with ministers of the government, Kosova appears in a map as part of Serbia, while North Macedonia appears with the updated name… Even maps come from Belgrade…! pic.twitter.com/ZUlqX0khom

— Ardian Muhaj (@muhaj_ardian) April 4, 2023