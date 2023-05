‘SRAMOTNI SKANDALI, ONI SUDJELUJU U TOME!’ Dok Europa slavi, Peternel zabrinut: ‘Svjedoci smo rehabilitacije zločinačkog režima’

Autor: Dnevno.hr/E.P

Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba i potpredsjednik Gradske skupštine na proslavi ‘oslobođenja Zagreba’ na tzv. Trnjanskim krijesovima osvrnuo se i na nadolazeći Dan Europe koji se obilježava 09. svibnja svake godine u europskim državama, a koji obilježava završetak Drugog svjetskog rata u Europi.

Iz Domovinskog pokreta priopćili su da je “to obilježavanje institucije formalne vlasti u demokratskoj RH, na svim razinama kako bi pokušali rehabilitirati veličanje zločinačkog, totalitarnog, jugokomunističkog režima i simbolike”.

Dalje pišu kako je završetak Drugog svjetskog rata donio zapadnoeuropskim državama mir, kraj patnji i sigurnost, a u zemljama istočne Europe, uključujući Jugoslaviju i Hrvatsku, započeli su sustavni i sveobuhvatni terori zločinačkih totalitarnih komunističkih režima. O tome potpuno razvidno govore i rezolucije Vijeća Europe i Europske unije, koje su nakon 1990. od svih vlasti u postkomunističkim europskim državama, uključujući i vlasti u RH, zahtijevale puno suočavanje sa zločinačkom komunističkom prošlošću.





Podsjetili na povijesne činjenice

Najprije su u tim europskim dokumentima naglašene znanstvene činjenice da su svi europski komunistički režimi bili totalitarni i zločinački te su “bili bez ikakvih izuzetaka obilježeni masovnim kršenjem ljudskih prava”, jer su počinili, između ostalih, “pojedinačna i masovna ubojstva i pogubljenja, smrt u koncentracijskim logorima, izgladnjivanja, deportacije, mučenja, prisilni rad i ostale oblike masovnog fizičkog terora, progone na vjerskoj i etničkoj osnovi, povrede slobode svijesti mišljenja i govora, slobode tiska te izostanak političkog pluralizma.”

Zbog toga su europske institucije pozvale “sva komunističke i postkomunističke partije i njihove članove, koji to još nisu učinili, da preispitaju povijest komunizma i vlastitu prošlost, da se jasno distanciraju od zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi te da ih osude bez ikakve dvosmislenosti.” Navedeno je i da je ta svijest o povijesti “jedan od preduvjeta izbjegavanja sličnih zločina u budućnosti” te da “moralna ocjena i osuda počinjenih zločina igraju važnu ulogu u odgoju mladih naraštaja.”

Domovinski pokret naglašava da je Hrvatski sabor, u lipnju 2006., donio Deklaraciju u kojoj se navodi da je i zločinački, totalitarni, jugokomunistički poredak u Hrvatskoj počinio sve zločine koje navode europski dokumenti, te ih je stoga Hrvatski sabor u toj Deklaraciji nedvosmisleno osudio te se ispričao žrtvama i njihovim potomcima. Nažalost, svjedoci smo da ova Deklaracija Hrvatskog sabora, ne samo da je već 17 godina ostala mrtvo slovo na papiru, nego institucije vlasti u RH sve intenzivnije sustavno rehabilitiraju cjelokupnu zločinačku jugokomunističku baštinu.

Također dodaju da je hrvatsko iskustvo sa zločinačkim totalitarnim jugokomunističkim režimom bilo iznimno teško. O tome najkonkretnije svjedoči 1.500 masovnih prikrivenih stratišta i grobišta koje su do sada, nakon 1990., evidentirale državne komisije RH i Slovenije, a u kojima su većinom posmrtni ostaci hrvatskih građana koje je poslije završetka rata, bez suda, likvidirao jugokomunistički režim. Samo u Zagrebu i okolici evidentirano je do sada 130 takvih stratišta i grobišta. Osim toga, sačuvano je 30-ak tisuća sudskih presuda u kojima je jugokomunističko pravosuđe, u razdoblju od 1945. do 1990. godine, u montiranim političkim procesima osudilo i utamničilo više od sto tisuća hrvatskih građana. Nadalje, znanstvenici u SAD-u i zapadnoj Europi uvrstili su jugokomunističkog diktatora Josipa Broza Tita među deset najvećih svjetskih masovnih ubojica u 20. stoljeću.

Stoga, priopćili su, “Domovinski pokret povodom Dana Europe najoštrije osuđuje zastrašujuću praksu rehabilitacije jugokomunističkog režima i njegovih simbola, te pozivamo institucije vlasti u RH da napokon prestanu s tom praksom. A hrvatske građane pozivamo da se toj praksi suprotstave svim građanskim demokratskim načinima, a napose ne davanjem izborne potpore strankama, skupinama i pojedincima koji sudjeluju u tim sramotnim skandalima”, stoji u priopćenju.