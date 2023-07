Sramotna odluka ‘progresivnog’ zagrebačkog kluba: Zabranili nastup ‘prokršćanskog’ benda zbog teksta pjesme o abortusu

Autor: Ivan Grandov

“Dobio sam informaciju da je uprava kluba Močvara odbila organizirati nastup bendu Ogenj (koji je trebao svirati kao predgrupa na koncertu The Rumjacks). Razlog? Pjesma ‘Duša’ koprivničkog benda, čiji tekst progovara protiv abortusa.

Znači, nekome u Močvari zasmetalo je što Ogenj ne razmišlja na isti način o određenim pitanjima kao oni, i zato su im odbili uskratiti gostoprimstvo u svom klubu. Samo zato jer im se tako hoće”, napisao je u četvrtak poduži status na Twitteru novinar Gordan Andrijanić, inače i sam nekada protagonist glazbene scene 90-ih, a danas poznatiji kao autor tekstova religijske tematike.

“Močvara nije privatni klub koji može biti vođen onako kako to njegovi hiroviti vlasnici žele. Već godinama, taj je klub dobrim, ako ne i presudnim, dijelom financiran novcima poreznih obveznika preko sredstava koje do njega dolaze iz Grada Zagreba, kao i iz Ministarstva kulture”, pojasnio je Andrijanić što zamjera vodstvu Močvare. Pri tome je naglasio kako tekst sporne pjesme protiv abortusa nije pisan aktivistički, nego “na duboko artistički način”.





“Istina je, iako ne želim ući u rasprave”

Za potvrdu informacije o otkazivanju obratili smo se samom bendu Ogenj, odnosno frontmenu Tomislavu Mihcu Kovačicu, koji nam je potvrdno odgovorio.

“Mogu samo potvrditi da je to istina. Ne želim ulaziti u nikakve rasprave, ali to je informacija koju smo dobili od organizatora. Nisam razgovarao ni s kim iz kluba. Organizatori su sve odradili fer i korektno”, rekao je Kovačić. Inače, organizator koncerta je Hangtime Agency i treba reći da oni nemaju nikakve veze sa zabranom koja je došla od same Močvare.

‘Žao nam je što je došlo do ovoga’

Iako razočaran odlukom, Tomislav nam kaže da Ogenj nastavlja svojim putem.

“Mi nastavljamo sa svojim aktivnostima, ali u nekom drugom klubu. Svima nam je žao što je došlo do ovoga. Ne znam što se događa sa slobodom, liberalizmom i umjetničkim izražavanjem. Naša borba se nastavlja na pozornicama u narednim mjesecima, a pripremamo i novi album. Ljudi koji nas prate znaju tko smo i što smo, a oni koji nas ne znaju mogu nas upoznati na tim svirkama. Mi smo uvijek bili iskreni i otvoreni, ponekad i bez dlake na jeziku, pa nekoga to možda boli”, rekao je Kovačic.









Već su nastupali u Močvari

Zanimljivo je da je bend Ogenj već gostovao u klubu Močvara, još 2020. godine, a kako nam je rekao Kovačic, tada nije bilo nikakvih problema.

“Sjećam se da smo za vrijeme korone imali promociju albuma tamo i nije bilo nikakvih problema. Svirali smo i normalno se ponašali. Nije bilo niti spominjanja pobačaja niti bilo kakvih problema. Ne znam koji su to ljudi koji su donijeli ovu odluku, niti dali se radi o organizatorima, financijašima ili nekim trećim osobama. Za ovu odluku su nam javili dečki iz Hangtime Agency. Oni organiziraju koncert Rumjacksa, a mi se znamo s dečkima iz tog benda pa nam je bila želja s njima zasvirati”, rekao nam je Kovačic.

Obrazloženje odluke tražili smo od same Močvare, tj. Danijela Badanjaka, voditelja kluba. Putem telefonskog poziva nije htio odgovoriti zašto je Ogenj otkazan te je tražio pismeni upit koji smo poslali, ali odgovor do zaključenja teksta ni ovim putem nismo zaprimili…