Sramotan grafit u Vojvodini koji poziva na ubijanje, zabrinuo i tamošnje Hrvate

Autor: Dnevno

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) izrazio je zabrinutost zbog prijeteće poruke u Novome Sadu, kao i zbog toga što nije bilo osude lokalnih vlasti, ali je pozitivno ocijenio reagiranje predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

U novosadskom naselju Detelinara u utorak je ispisan veliki grafit mržnje „Ubij Hrvata da Šiptar nema brata“, što je čelnik SDSS-a osudio te dao „bezrezervnu solidarnost i podršku svima koji to osjećaju kao prijetnju“, a posebno kolegama Tomislavu Žigmanovu, predsjedniku DSHV-a i Jasni Vojnić, predsjednici HNV-a.

„Demokratski savez Hrvata u Vojvodini je sa zabrinutošću primio vijest o najnovijoj prijetećoj poruci mržnje spram Hrvata. Takve poruke, nažalost, nisu samo dio folklora navijačkih skupina ili sadržaja koji su prisutni na društvenim mrežama, već vidljivost dobivaju i u drugim, opasnijim, prostorima javnosti“, rekao je Žigmanov te dodao da negativni sadržaji i govor mržnje za posljedicu imaju i to da su Hrvati u Srbiji najomraženiji narod.

„DSHV pozdravlja brzu i učinkovitu reakciju novosadskih vlasti na prikrivanju zastrašujuće prijeteće poruke s grafita, no željeli smo čuti i riječi osude ovoga sramnog djela, predstavnika ne samo lokalnih vlasti, koje su izostale“, ističe čelnik DSHV-a te ističe da „pozitivno ocjenjuje reagiranje predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca i njegove nedvosmislene osude prijeteće poruke mržnje spram Hrvata u Srbiji“.

„Takvo što Hrvate u Srbiji može samo hrabriti da ustraju u svojim zalaganjima za postizanje pune ravnopravnosti u Srbiji, unatoč svim izazovima kojima smo izloženi. Naravno, DSHV i HNV bit će i nadalje konstruktivni politički čimbenik u ukupnim hrvatsko-srpskim odnosima te nastaviti razvijati dobre odnose s predstavnicima srpske zajednice u Hrvatskoj, SDSS-om i Srpskim narodnim vijećem“, zaključio je Žigmanov.

Grafit mržnje u Novome Sadu osudila je i Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i zatražila od mjerodavnih da identificiraju i sankcioniraju odgovorne. Navode kako uklanjanje grafita neće spriječiti one koji šire mržnju da nastave to činiti i ističu da je sankcioniranje najbolja prevencija da se takvi incidenti više ne ponavljaju. “Novi Sad je ponosan na svoju multikulturalnost. Svatko tko pokušava to promijeniti, mora imati ime, prezime i presudu”, naveo je LSV u priopćenju za javnost.