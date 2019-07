Na izvanrednoj konferenciji za novinare koju je održala policija u Đakovu, u srijedu navečer su objavljeni rezultati internog nadzora kojim su utvrđeni propusti u policijskom postupanju prije tragedija u Centru za socijalnu skrb. Naloženo je pokretanje disciplinskog postupka protiv četvorice policijskih službenika Policijske postaje Đakovo, a s dužnosti je odmah udaljen načelnik postaje jer, kako je navedeno, ‘nisu poduzeli potrebne radnje, nisu štitili ljudske živote’.

Ubijena socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Đakovo, kako se doznaje, pet dana prije masakra pismeno je obavijestila đakovačku policiju da se Andrija Drežnjak, korisnik kojem je imenovana skrbnicom, a koja je sada osumnjičena za ubojstvo, raspituje kako nabaviti pištolj.

Blaženka Poplašen u petak je poslala e-mail policijskoj postaji Đakovo, ali policija na informacije iz tog e-maila nije reagirala. Zašto? To je sada predmet istrage unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova, koja treba istražiti sve uzroke i vidjeti je li i tko je u lancu odgovornosti napravio propust.

Njegova skrbnica Blaženka Poplašen, kažu naši sugovornici, nije se bojala za sebe – dugo godina uspijevala je održavati odnos s Andrijom – ali je smatrala da bi moglo biti jako opasno ako se Andrija, kao osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti i sklona ispadima, domogne oružja. Policija to mora istražiti jer bi mogao ozlijediti nekoga vani, smatrala je. Također je obavijestila i njegova psihijatra o tome da je Andrija u posljednje vrijeme promijenio ponašanje te ga zamolila da pripazi na to uzima li Andrija redovito terapiju.

Unatoč tome Blaženka Poplašen danas je mrtva, a njezin kolega, 35-godišnji pravnik, bori se za život.

Je li policija postupala po prijavi Centra te je li učinila sve što je mogla da se spriječi tragedija utvrdit će unutarnja kontrola, koju je u đakovačku policijsku postaju uputio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Glavni ravnatelj odlučio se na to temeljem saznanja da je PP Đakovo dobio informacije od Centra za socijalnu skrb kako je došlo do promjene ponašanja počinitelja i njegova oca, koji su štićenici Centra. Zato se provjeravaju sva postupanja policijskih službenika po saznanjima koja smo imali i sve okolnosti kontakata naših službenika i djelatnika Centra. Po završetku tih postupanja izvijestit ćemo javnost o tome što je utvrđeno – rekao je Ladislav Bece, načelnik PU osječko-baranjske, kojega smo pitali je li Centar prijavio Drežnjaka policiji zbog prijetnji ili nekih drugih okolnosti.

Ne. Unazad 15-ak dana nije bilo prijava da bi on nekome prijetio. U Centru su uočili da se drugačije ponaša i o tome izvijestili policiju, no on je i dalje često dolazio u Centar – rekao je Bece, koji je potvrdio da je Drežnjak više puta prekršajno i kazneno prijavljivan zbog “nasilničkog ponašanja, nedozvoljenog držanja oružja, izazivanja požara…”, dodavši i da je riječ o djelima koja se protežu unazad nekoliko desetaka godina.

Podsjetimo, Drežnjak je osumnjičen da je u utorak ušetao u Centar za socijalnu skrb, u koji je dolazio gotovo svakodnevno, te je pištoljem ubio svoju skrbnicu, socijalnu radnicu, te teško ranio pravnika. Nakon toga je pobjegao, a uhićen je tek navečer oko 20 sati, nakon što se osam sati skrivao od policije, koja je kod njega, osim pištolja kojim je posijao smrt, pronašla i veću količinu novca te putovnicu, piše Jutarnju list.