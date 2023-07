‘Sramota, lopovi jedni!’ HDZ odbio oporbu, Zekanović brutalno provocirao: Poslao Grmoju da ide vježbati pa dobio novi nadimak

Sabor je danas, zadnjeg dana izvanredne sjednice, glasao o zaključcima u vezi štrajka u pravosuđu i plinske afere, pri čemu su se zastupnici izjasnili o zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović koji je sjednicu i sazvao, o zaključcima oporbe, ali i onima koje je predložila vladajuća većina.

Kako se i očekivali, vladajuća većina na čelu s HDZ-om odbila je sve zaključke predsjednika i oporbe, a podržala one koje su sami predložili.

Oporba je sramotnim ocijenila što su vladajući podržali vlastiti zaključak u kojem tvrde da Vlada poduzima sve potrebne mjere za osiguranje urednog funkcioniranja sudbene vlasti i daljnjeg poboljšanja materijalnog statusa službenika i namještenika te da je sazivanje izvanrednog zasjedanja Sabora od strane predsjednika RH bilo nepotrebno. Ista je reakcija bila i po pitanju zaključka o plinskoj aferi.





Sjednicu Sabora pratili smo UŽIVO

11:45 Gotovo je glasovanje, HDZ odbio sve zaključke predsjednika i oporbe

Završeno glasovanje u Saboru. Kako su i najavili iz HDZ-a, vladajuća većina je odbila sve predsjednikove i oporbene prijedloge zaključaka.

10:40 Usvojen zaključak vladajuće većine o plinskoj aferi, odbijeni zaključci oporbe

Prvo je na redu bilo glasovanje o zaključku predsjednika Milanovića o aferi plin, nije dobio potrebnu podršku. 77 zastupnika bilo je protiv. Zatim se glasuje o zaključku vladajućih, no zastupnici Mosta redom traže povrede poslovnika.

“Primila sam brojne mailove građana, svi me mole da Vladu pitam, hoće li oni od jeseni plaćati plin i struju jedan cent?”, pitala je Marija Selak Raspudić.









Željko Sačić također traži povredu poslovnika. “Predloženim zaključkom se vrijeđa saziv sabora i hrvatski narod, politička odgovornost je utvrđena, narodu ostaje da na idućim izborima samo donese presudu”.

Zvonimir Troskot kaže i da se umirovljenici kod njega interesiraju hoće li moći plaćati plin tako malo najesen,

Hrvoje Zekanović kaže da su i njega kontaktirali umirovljenici.









“Zanimalo ih je zašto je u jeku afere Troskot boravio u Kanadi, ostao 10 dana je proučavao prvu hidroelektranu na Niagari”.

Domagoj Hajduković: “Tek jučer je vojska stigla u pomoć Slavoniji, hoćete li im pomoći?”.

Marija Selak Raspudić je rekla da su i nju građani nešto zamolili:

“Građani su me zamolili da pojasnim da plin i struja za cent ne bi bio gubitak, nego kako ih je Plenković naučio, malo manja ušteda”.

Daniel Spajić također prenosi molbu građana.

“I mene sugrađani da podsjetimo da je za ovo odgovoran Filipović, tvrdio je da ćemo biti glavno energetsko čvorište u Europi”.

11:10 Određena je nova stanka od 10 minuta

11:00 Na redu glasovanje o zaključcima o aferi prodaje plina

Domagoj Hajduković traži stanku.

“Manje su nas Huni i Avari popljačkali nego naši domoljubi. Vladajući, slali ste Zvekane i Zvekanoviće, lude na nas, da prave farsu, jedina farsa je način na koji vodite državu. Ja vam poručujem da još Hrvati nisu propali dok mi dižemo glas, nećete je srušiti ni vi, nisu mogli ni prije vas”.

Hrvoje Zekanović traži povredu poslovnika.

“Vrijeđa me čovjek koji je prije dva dana s 4 promila raspravljao u Saboru i tukao šakom po stolu. I on se usudi meni nešto reći, e moj sinko”, odgovorio je Hajdukoviću.

“Nisam znao da je Zekanović nosio dreger i mjerio, zvekan je riječ za budalu cirkusanta, a Zvekanovići su samo množina”, vratio je Zekanoviću.

Daniel Spajić je rekao da je Pavao Vujnovac dao pozajmicu HDZ-u, a ne Domovinskom pokretu.

Zekanović ima novi nadimak: Spoj Zekanovića i žetončića

Marko Milanović Litre je Zekanovića nazvao novim nadimkom ‘Zekončić’.

Stipo Mlinarić Ćipe obrušio se na HDZ.

“Sjedite u stranci koja je osuđena za kriminal, ne da ste pokrali državu, jučer ste ju ponizili, doveli ste jučer državnoj tajnika koji se zove Mile Topdžija!”, vikao je HDZ-ovcima.

“To je državni tajnik Milan Horvat”, reagirao je Jandroković.

10:50 Vladajući odbijaju zaključke oporbe

Glasuje se o zaključcima oporbe koja je predložila zaključak kojim se zadužuje Vladu da donese odluku kojom će državnim službenicima i namještenicama svi dani provedeni u štrajku biti plaćeni te traži da se ukine Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću štrajkašima.

Nije dobio dovoljan broj glasova.

Peđa Grbin traži stanku.

“Ovo je trenutak sramote, živjet će kao dan sramote za sve zastupnike HDZ-a i satelita koji su po Plenkovićevom nalogu odbili platiti plaću radnicima u štrajku, na koje ste poslali specijalce. Jasno je zašto želite da ove sjednice nema, jer se vaša sramota vidi. Odlučili ste čuvati napuhani ego Plenkovića pod cijenu egzistencije ljudi, morat ćete živjeti s tim. Budite svjesni da ste ovim glasanjem ego Plenkovića stavili ispred ljudi, Hrvatska je talac jednog čovjeka, vas za to briga, šef vam je iznad svega”.

HDZ-ov Damir Habijan odgovara Grbinu.

“Pokazali ste definiciju licemjera, dva puta ste tim službenicima smanjivali koeficijente”.

10:46 Krenulo glasovanje: Sramite se!

Glasuje se o Milanovićevom zaključku. Predlagatelj izvanredne sjednice Sabora predsjednik Zoran Milanović predložio je zaključak kojim se Vlada RH obvezuje da odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Hrvatskoj.

Odbijen je sa 77 glasova protiv.

Glasuje se o prijedlogu zaključaka vladajuće većine u kojem navode da je izvanredna sjednica o štrajku u pravosuđu bila nepotrebna. Vladajuća koalicija predlaže zaključak da je s obzirom na to da Vlada poduzima sve potrebne mjere za osiguranje urednog funkcioniranja sudbene vlasti i daljnjeg poboljšanja materijalnog statusa službenika i namještenika sazivanje izvanrednog zasjedanja Sabora od strane predsjednika RH bilo nepotrebno.

Zaključak vladajućih je na glasanju prihvaćen sa 77 glasova za

Selak Raspudić: “Ova Vlada je eksplicitno rekla da je potrebna mjera prestanak plaćanja štrajka, ne samo da ste ih egzistencijalno ugrozili, nego im se smijete u lice”.

Sandra Benčić: “Svi koji ste ovo potpisali ste ljudima u štrajku rekli da nisu zaslužili da o njima raspravljamo, sramite se svi skupa”.

Katarina Peović: “Ovo je jedna od najbjednijih epizoda sabora, izglasat ćete i pozivam sve da vas gledaju, da žene nemaju pravo dostojanstveno živjeti”.

Karolina Vidović Krišto: “Vrijeđate sve građane, narod, kradete, nemate empatije osigurati minimalnu egzistenciju tim ženama, a vi se bavite sobom. Sutra ćete se morati sramiti pred rodbinom i susjedima, držite ljestve lopovluku i sami ste lopovi”.

Željko Sačić: “Ovim prijedlogom zaključka pokazuje se neosjetljivost za hrvatski narod, mi se nismo za to borili”.

Nikola Grmoja: “Ne mogu vjerovati da ćete glasovati za ovakve zaključke”.

Zekanović opet provocira Grmoju

Hrvoje Zekanović: “Više kineziologa me zaustavilo na cesti da savjetujem Grmoji da više radi kardio, a manje masu, jučer kada je uletio u sabornicu izgledalo je dramatično, umjesto da govori, zaplakao je”, podsjetio je Zekanović na situaciju od jučer, kada je Grmoja zapuhan utrčao u sabornicu, nakon što je shvatio da se oporbeni zastupnici isključuju iz rasporeda govornika jer su napustili sjednicu, isprovocirani Zekanovićevim uvredama.

Domagoj Hajduković: “Glava noja HDZ-a je duboko u pijesku, nije sve u redu, zato i jesmo ovdje”.

Vidović Krišto: “Dok se rugate, jasno se mora reći zašto su plaće tako niske, jer kradete”.

10:30 Određena je stanka od 10 minuta

10:10 Redaju se zahtjevi za stankom

Emil Daus (IDS) prvi je tražio stanku.

“Početkom devedesetih su sjedili giganti u Saboru, s jedne i druge strane. I u nekim trenutcima me dva protekla dana bilo sram gdje radim zbog ponašanja pojedinaca, no i ponosan sam što smo sudjelovali. Nema više giganta s one strane, bar ne kao u devedesetima, koji su nekad znali poslušati i oporbu. Jer da ima, štrajka u pravosuđu ne bi bilo, a milijuni javnog novca ne bi curili. Bez obzira na vladine sramotne zaključke, ova sjednica je pokazala da još ima ljudi kojima je stalo do građana”.

Marija Selak Raspudić rekla je kako će se svi pitati je li oporba pobjednik ili gubitnik.

“Naša pobjeda se sastoji u činjenici da je Plenkoviću kormilo ispalo iz ruku jer se sjednica ipak dogodila, izvan ove dvorane buja neka druga Hrvatska. Možda se ne bojite nas Plenkoviću, ali se bojite žena koje nemaju što izgubiti, one će vam politički doći glave. Čitava Hrvatska zemlja zna da biste radije bili grobar pravosudne vlasti nego da im date plaće koju zaslužuju. Most je spriječio daljnju pljačku HEP-a i Hrvatske”, rekla je.

Sandra Benčić također je bila oštra.

“Tražim stanku da bi potvrdili da u ovoj zemlji da bi HDZ-u bilo jako dobro mnogima mora biti jako loše, da je štrajk u pravosuđu i neudovoljavanje zahtjeva radnicama samo trešnja na torti koja je počela 2016. s uništavanjem institucijama. Pravosuđe je pred kolapsom, za to vrijeme uništavanja institucija, redali ste aferu za aferom. Redali su se i ministri, ali model igre se nije promijenio, uvijek dobiva HDZ, a gube građani. Cerekanjem ste pokazali kako ste odnosite prema pravima građana”.

HDZ-ov Kruno Katičić kritizirao je oporbu.

“Nakon rasprave od 30 sati došli su zaključci oporbe koji nisu u skladu s građansko-pravnim postulatima”, na što mu je odgovorio Miro Bulj.

“Ova sjednica je bila potrebna, narod će vas kazniti za pljačku”.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) upozorio je da ova sjednica i dalje nije dala ključne odgovore.

“Sjednica se često pretvarala u cirkus, pojedini zastupnici su vicevima i ismijavanjem parlament doveli na dno, no bila je prijeko potrebna, u izvanrednom smo stanju mjesecima, događaju se koruptivne radnje u kojima sudjeluju dužnosnici. Nemamo odgovore oko afere HEP-a, ne znamo tko je kriv”.

Katarina Peović obrušila se na HDZ.

“Upozoravamo i apeliramo na savjest vladajuće većine, glasat će se o sudbini sudskih službenica i namještenica koja rade za bijedne plaće, no jasno je da vladajući smatraju da ova sjednica nije bila potrebna. One će sutra ući u osmi tjedan štrajka, ljudi ne mogu ostvariti ustavom garantirana prava, HDZ kaže da nije trebala izvanredna sjednica. Postoji ‘defeat without glory’. Možda danas nećemo izglasati što je bilo potrebno za žene na sudovima, no sramota će biti na vašoj strani”.

Svađa Orešković i HDZ-ovca

Dalija Orešković prozvala je Krstulovića Oparu.

“Branitelje nitko nije ponizio kao HDZ, nitko od njih nije ginuo za silu Andreja Plenkovića. Spustili ste se na razinu Zekanovića, a Murganić je zavapila da pojasnimo što je to ona ukrala. Što? Zbroj svih korupcijskih afera ide na dušu svakom od vas”.

Andro Krstulović Opara odgovorio je Daliji Orešković: “Prozvali ste me osobom koja je izgubila živce, nisam ja suprotnu stranu nazvao bandom prokletom. Nisam u svojim intervjuima branitelje zvao karcinomom društva, sramite se”. Orešković mu je odlučila još jednom vratiti.

“Intervju koji sam dala, nisam nazvala branitelje karcinomom nego korupciju koju HDZ proizvodi”.

10:05 Počinje sjednica

Zastupnici su u klupama, sve je spremno za početak zadnjeg dana izvanredne sjednice.

09:45 HDZ neće prihvatiti zaključke

HDZ je najavio da će vladajuća većina odbiti i predsjednikove i oporbene prijedloge zaključaka i da će i oni imati svoje prijedloge zaključaka o kojima će se također glasati u nedjelju.

Vezano za štrajk u pravosuđu vladajuća koalicija predlaže zaključak da je s obzirom na to da Vlada poduzima sve potrebne mjere za osiguranje urednog funkcioniranja sudbene vlasti i daljnjeg poboljšanja materijalnog statusa službenika i namještenika sazivanje izvanrednog zasjedanja Sabora od strane predsjednika RH bilo nepotrebno.

09:40 Milanovićevi prijedlozi zaključaka

Predlagatelj izvanredne sjednice Sabora predsjednik Zoran Milanović predložio je zaključak kojim se Vlada RH obvezuje da odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Hrvatskoj.

Uz njegov, cjelokupna oporba predložila je još i zaključak kojim se zadužuje Vladu da donese odluku kojom će državnim službenicima i namještenicama svi dani provedeni u štrajku biti plaćeni te traži da se ukine Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću štrajkašima.

Kada je riječ o plinskoj aferi, predsjednik je predložio zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu da u roku od 15 dana utvrdi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

09:35 Što traži oporba?

Oporba svojim prijedlogom zaključka traži da se zaduži Vlada da u roku od tri radna dana od njegova donošenja razriješi članove uprave Hrvatske elektroprivrede (HEP), članove upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), upravu Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) i državnog tajnika za energetiku u Ministarstvu gospodarstva Ivu Milatića.

09:30 Jučerašnji cirkus u Saboru na rubu incidenta

Saborska rasprava o plinskoj aferi u HEP-u odužila se u subotu na cijeli dan. Oporba je isticala da netko treba odgovarati što se plin prodavao za jedan cent, vladajući su uzvraćali da manipulira i od poluinformacija radi aferu.

Situacija na rubu incidenta dogodila se u poslijepodnevnim satima kada je oporba, isprovocirana istupima Zekanovića, demonstrativno napustila sabornicu dok ne završi svoj govor. To su iskoristili vladajući te počeli odustajati od svojih rasprava, a oporbenjaci kojih nije bilo u sabornici počeli gubiti pravo na govor. Kada je oporba shvatila što se kuha, Mostovac Nikola Grmoja utrčao je u sabornicu i zadihan protestirao zato što je mnogim oporbenjacima bilo onemogućeno govoriti do kraja sjednice. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pravdao se poslovnikom, a Nino Raspudić otvoreno je prosvjedovao tako što je stao kraj Jandrokovića i odbijao se maknuti. Drugi Mostov zastupnik, Miro Bulj, dobio je četiri opomene te je morao napustiti sabornicu, no nakon što je to učinio, da izbjegne incident u kojem bi morao zvati saborsku stražu, Jandroković je odredio stanku od 10 minuta.