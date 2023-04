‘SRAMOTA, KOLIKO VRIJEDI RUKA PUPOVCA?’ U Saboru narodu pokazao vrijeđanje Hrvata: ‘Ismijavaju Oluju i mi to plaćamo! Nismo normalni’

Autor: Mia Peretić

Nastavlja se sjednica Hrvatskog sabora gdje dolazi guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić kako bi predstavio informacije o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u 2021. i prvom polugodištu 2022.

Sjednica je počela slobodnim iznošenjem stajališta po Klubovima zastupnika, a očekuje se da će tijekom čitavog dana biti burno s obzirom na to da će zastupnici imati pitanja za guvernera Vujčića po pitanju inflacije i uvođenja eura.

Prava ‘poslastica’ očekuje se u kasnijim poslijepodnevnim satima, kada je na rasporedu interpelacija o radu Vlade u svezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj, koju je podnijelo 16 zastupnika.





Troskot: Središnji ured za Hrvate ih uspio posvađati

Jandroković je na početku predložio provođenje objedinjene rasprave za točke dnevnog reda, svi su bili suglasni. Prvi za govornicom u slobodnom iznošenju stajališta je Zvonimir Troskot, u ime Kluba zastupnika Mosta.

“Putujući Europom imao sam prilike vidjeti posljedice financiranja Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH, u Austriji su se čak posvadili jer su se dogodila financiranja koja nitko ne može objasniti, s jedne strane se vrtiću dalo 20 tisuća kuna, a nepoznata udruga umjetničkih udruga za predstavu Beč na dlanu, dobila je 50 tisuća kuna. Da ne kažemo isplate nekim portalima u Beču i Hrvatskoj udruzi poduzetnika kojoj se plaćaju naknade i najam prostora. Zašto bi netko platio pet puta manje za vrtić u kojem djeca uče Hrvatski, a poduzetnicima je isplaćeno za štand na kojem se prodavalo vino i rakija”, rekao je Troskot.

Dodao je, plaćamo novac udrugama i poduzetnicima za koje nitko nije čuo, a pate naša djeca u vrtiću u Austriji.

Pavliček: Sramota, koliko vrijede ruke Milorada Pupovca?

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) obrušio se na financiranje tjednika Novosti iz državnog proračuna.

“Ustav kaže da je Hrvatska država hrvatskog naroda i nacionalnih manjina, priznajemo 22 nacionalne manjine, po tome smo rekorderi. Švicarska, recimo, priznaje dvije. Po zadnjem popisu stanovništva je najviše pripadnika srpske nacionalne manjine. Nacionalne manjine su sukladno Ustavu i zakonu dobro zaštićene, imaju svoje predstavnike, kako u županijama tako i Saboru gdje sjedi osam pripadnika nacionalnih manjina. Institucionalno djeluju putem Vijeća nacionalnih manjina. Ta Vijeća se financiraju iz lokalnih i državnog proračuna. Prije dva tjedna izašlo je u javnost da su podijeljena sredstva Vijećima nacionalnih manjina u 20,6 posto većem iznosu. Radi se o kulturnim manifestacijama, treba podupirati njihov rad i to je bogatstvo jedne države ako njeguju svoju kulturu i državu u kojoj žive tretiraju kao svoju domovinu. Ako detaljnije pogledate sve stavke zapanjujuć je podatak koliko je Vlada dodijelila Novostima u vlasništvu SNV- a, to je tjednik koji se smije vrijednostima Domovinskog rata, imam par naslovnica tih Novosti, svi ih financiramo. Ismijavaju Crkvu, kažu da je to ‘rod luđaka na čelu s kardinalom’, pa branitelje čija se ‘djelatnost svodi na razbijanje ćiriličnih ploča’, ismijavaju Oluju ‘Lijepa naša lijepo gori’, pa vojni mimohod ‘Lijepa naša haubico’. Je li to satira koju plaća Hrvatska? Mi nismo normalna država, plaćati ove gnjusne tekstove. Sramota, koliko vrijede ruke Milorada Pupovca?”, vikao je Pavliček.

Zurovec: Plaćam svima u Saboru piće kada HBN počne raditi svoj posao

Dario Zurovec iz Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorio je o inflaciji.









“Realnost je gruba, cilj HNB-a je održavanje stabilnosti cijena, trebamo imati nisku stopu inflacije i to im je zadatak. A mi doživljavamo divljanje cijena jer netko ne radi svoj posao. U Jugoslaviji se tiskao novac, imali smo hiperinflaciju. Danas nemamo baš takvu, no novac se baca helikopterom, a nema besplatnog novca, netko je to morao zaraditi. Upozoravao sam da postoji realna sumnja da su se trgovci kartelski dogovorili. Drijemao je HNB, no ne i pojedinci koji su trgovali povlaštenim informacijama. Imamo ljude koji dobro žive u ovoj državi, dok najugroženiji dio društva trpi posljedice inflacije. To je porez koji se ne vidi, poduzetnike ne možemo krviti za to. Napadali su se frizeri, a njima raste cijena struje i vode. Sabor ću počastiti piće kada HNB počne raditi svoj posao”, rekao je.

Beljak: Sad sam ja ispao neki heroj desnice

Krešo Beljak je odlučio progovoriti o ružnim scenama s prošlotjedne sjednice, kada mu je na dva dana zabranjeno doći u Sabor.

“O nemilim scenama prošli tjedan, htio bih se ispričati Jandrokoviću zbog osobnih uvreda, zato što on mene nije uvrijedio, ali jest hrvatsku demokraciju. No, ne ispričavam se zbog drugog dijela. Sudeći prema statistikama neki koriste položaj moći da nam demokraciju pretvore u tiraniju. Netko tko je zaslužio stegovnu mjeru, zaslužio je. Ja se onaj dan nisam ničim obratio, a u vrijeme pauze sam dobio sve mjere koje postoje. Braniti nekome tko je izabran od građana, koji misle, malo ih je, da sam ja osobno zaslužio zastupati njihove interese je udar na demokraciju. Mjere se pravdaju lošim poslovnikom, napravljen je tako da se ušutkaju saborski zastupnici. Brine me što nitko drugi, iz opozicije, ne vide u tome problem. Čime se da je nekim bolje sjediti i ne raditi ništa. Nitko tu nikoga nije birao da šuti. Sad sam preko noći postao heroj desnice jer sam branio Sačića i Za dom spremni? Nije istina, branio sam pravo govora. Bio sam iritiran tonom kojim si netko tko je prvi među jednakima daje za pravo docirati s visokog. Najviše stegovnih mjera je zaslužio onaj koji ih je dao. Ovo je puzajuća tiranija. Hoće li netko govoriti Za dom spremni, to je stvar demokracije. Nekoga to smeta. Slažem se s Pavličekom da ne bi trebali plaćati blaćenje Hrvatske, no poslovnikom i samovoljom pojedinaca se zabranjuje iznošenje stajališta”, rekao je Beljak.









Dretar: Treći pomor pčela u Međimurju, ljudi, što radimo?

Davor Dretar (Domovinski pokret) govorio je i pomoru pčela u Međimurju.

“Još jedan tužan dan koji se ponovio, treći pomor pčela na Međimurskom području. Ljudi, što radimo? Sumnja se da je uzrok opet isti, samo je valjda sada riječ o registriranom sredstvu za tretiranje kultura u cvatnji. Policija je na terenu, kao i Državni inspektorat. Epilog je tužan, otrovano je više milijuna pčela. Pčele umiru pred košnicama, skupljaju ih lopatama, Tužan je dokaz koliko se kao država nemarno odnosimo prema poljoprivredi i vlastitom opstanku. Zna se tko je išao prskati uljanu repicu nakon zakonom dozvoljenog roka. Može li netko u ovoj državi nadzirati rad?”.

Bauk: Ćorić se sjetio da dobri učenici pišu testove lošima

Zatim je za govornicu došao Arsen Bauk u ime Kluba SDP-a.

“Hrvatski obrazovni sustav godinama proizvodi ljude raznih struka za Hrvatsku i zapadnoeuropske zemlje. Reforma obrazovanja išla je u mnogim segmentima, no nikome dosad nije palo na pamet da loš uspjeh u školama riješi tako da dobri učenici pišu testove lošima. To je palo na pamet Ćoriću, viceguverneru HNB-a, pa je rekao da će oni koji je odvajaju otpad i nemaju sanirana odlagališta ništa, a otpad će ići na deponije koji su to uredno radili. Kako se to nitko nije sjetio. Umjesto u smeću, on je svoju sreću našao u HNB-u”.