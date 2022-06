‘SIROTINJO, NEMAŠ TI PARA ZA NAS!’ Žena doživjela šok, sramota kako su je ponizili: Samo je htjela jednu stvar

Autor: Dnevno.hr

Šokantna ispovijest dolazi od jedne žene iz Srbije. Kako pišu srpski mediji, dogodila joj se prava drama u jednom frizerskom salonu.

Priča ide ovako:

“Odmah na početku da razjasnimo jednu stvar: to što se ne šminkam i nisam uredna ne znači da sam siromašna i da nemam novca. To samo znači da trošim novac na druge stvari, knjige, kino, kazalište, a fizički izgled mi nije najvažniji. Između knjige i haljine odabrat ću knjigu. Radim posao koji volim, dobro zarađujem, ni previše ni premalo, imam taman dovoljno za pristojan život. S druge strane, nemam problema s urednim i našminkanim ženama – ako vam se sviđa i veseli vas, samo naprijed. (Moj moto je: učini te sve ovo sretnim sve dok ne povrijediš drugo ljudsko biće i ne učiniš nešto zlo.) Dakle, volim vidjeti ženu našminkanu i stalno, ali ne Ne volim se šminkati. Ne mogu, on me mrzi, ja to doživljavam kao gubljenje vremena, svejedno. Ja nemam problem s drugima, ali drugi imaju problem sa mnom i tu nastaje za***”, napisala je.





Drama epskih razmjera

A što se zapravo dogodilo i što je toliko šokiralo ovu damu?

“Odlučim skratiti vrhove, kosa mi je narasla, pa se mogu malo osvježiti. Na putu do posla otvorio se novi frizerski salon pa sam si rekla, da vidimo kakve su cijene, usput, zašto ne… Nisam nigdje vidjela cjenik pa sam odlučila pitati kako koliko bi koštala usluga šišanja”, opisala je i nastavila:

“Ulazim nasmijana, pozdravljam ih i pitam koliko košta šišanje. Dobila sam odgovor bez osmijeha i opet onog prezrivog pogleda. Zahvalila sam se i krenula van, kad sam čula neke od njih kako šapuću: “Jadniče, ovdje ionako nema para za šišanje.” Malo sam se pogrbila dok sam izlazila jer su mi te riječi bile tako teške. Kako je mogla znati imam li novca ili nemam, a onda sam vidjela da sam odjevena u običnu bijelu majicu, tenisice i traperice, bez trunke šminke. Opet si je netko dopustio procijeniti moju financijsku situaciju na temelju moje garderobe.

Srećom, našla sam još jedan frizerski salon, također u susjedstvu, gdje nisam dobila prezirni pogled, a i šišanje je puno povoljnije. Eto, to je moje iskustvo, koje nije bilo nimalo ugodno. Nažalost, živimo u svijetu u kojem je kao da je dobar dan, pa očekujem da ću opet dobiti prezime, ali tako je, ne želim se mijenjati zbog drugih”, zaključila je ova prestravljena djevojka.