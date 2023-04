‘SRAMOTA, IMAMO PREDSJEDNIKA KOJI LAŽE’ Banožiću Milanović pleše po živcima: ‘Saziva zapovjednike, radi performanse’

Autor: Mia Peretić

Ponovno je zaiskrilo na relaciji predsjednika RH i ministra obrane.

Naime, predsjednik Zoran Milanović u današnjem se priopćenju obrušio na ministra Marija Banožića jer je, kako kaže, u Sabor poslao Godišnje izvješće za 2021. godinu bez njegova mišljenja i optužio ga još i da je u njemu falsificirao činjenice.

Banožić je, nakon sjednice Vlade, očekivano burno reagirao.





“Ovo je agresija predsjednika Milanovića na javnost. Tumačenje zakona kako se njemu u kojem trenutku svidi. Jasno pitanje za Ured predsjednika i Milanovića kao premijera: zašto on nije tražio mišljenja od predsjednika Josipovića kad je išao s izvješćima 2013. i 2015. godine i da li je isto kao premijer išao s izmjenama Zakona o obrani i 2013. godine ukinuo traženje mišljenja Ureda predsjednika za odluke koje idu u Sabor? Dakle, to je izmjena Zakona koju je on donio, samo mu sada ne odgovara pa ide javnost slagati da nešto nije u skladu sa zakonom”, poručio je Banožić.

‘Sramota, Milanović laže’

Ministar tvrdi, ta priča da nije u skladu sa zakonom je ista ona kao za misiju vojne pomoći Ukrajini.

“I onda ja ovako izvučem sve odluke van i kažem lijepo – 2012., 2013. nije uopće tražio mišljenje, a onda je čak u Zakonu promijenjeno i zna valjda zašto je to promijenio. I onda danas ide ovako nešto reći javnosti, to je sramota, imamo predsjednika koji laže”, odlučan je ministar koji demantira navode predsjednika da je išta ‘frizirao’ u izvješću.

“U njemu su jasno podaci koji se u pravilu pronalaze već i u otvorenim izvorima, a koji jasno govore i o stanju u Hrvatskoj vojsci po pitaju broja ljudi, događajima koje smo imali, nabavama koje su obavljene sukladno zakonskim procedurama. Nemate vi tu što frizirati i slagati jer je to ono što je. Stanje koje se odnosi na materijalno-tehničke resurse nisu dio ovog izvješća zato što je riječ o klasificiranim podacima, koji se jednostavno ne iznose van s obzirom na okruženje u kojem živimo. To je uvijek bilo tako, nije Banožić ništa skrivao”, rekao je u sebi u trećem licu.

‘Ulažemo u vojsku, a njemu to smeta’

Tvrdi, obrambena sigurnost države nije ugrožena i ne zna zašto se Vrhovni zapovjednik oružanih snaga trudi prikazati da jest.

“Ne znam koju to poruku šalje i kome. Ako imate načelnika Glavnog stožera, Glavni stožer, Ministarstvo obrane, koji su dobro upoznati sa situacijom, svjesni činjenice da se 20 godina nije ulagalo u HV, radimo na tome i to se jasno vidi u izvješće, porast s 4,9 milijuna na 7,6 milijuna u 2021. s daljnjom tendencijom rasta materijalnih resursa, a to njemu očito smeta. Pogotovo kad se podvuče crta u njegovu mandatu kad nije apsolutno ništa učinio za HV i sad se usudi prozivati nekoga tko je učinio”.









‘Zove zapovjednike, radi performanse’

Upitan za ponovno okupljanje vojnih zapovjednika na Pantovčaku te je li on voljan razgovarati, Banožić je kazao kako Milanović politizira vojsku.

“Saziva zapovjednike, onda radi nekakve performanse poslije toga gdje im objašnjava kako je on nešto zaključio, a čovjek realno ne zna kako sustav funkcionira. To se vidi po tome što tumači zakone kako želi, a ne onako kako je u interesu za HV. U interesu za HV definitivno nije da su na naslovnicama svaki dan, što on čini. I dokle god se tako ponaša, ne pojavljujem se na događajima s njim, ne želim da mu Mario Banožić bude izgovor za njegovo ponašanje. Ono što mogu napraviti jest sjesti s načelnikom Glavnog stožera i zapovjednicima, raditi na studijama, strategiji, DPR-u, izmjenama zakona, skromno, u tišini. A on ove performanse koje radi gore sa zapovjednicima da bi pokazao svoju nekakvu veličinu lika i djela, nije pokazao ni na jedan drugi način”, rekao je ministar.

‘Black Hawkovi nisu prizemljeni’

Na pitanje zašto javnost nije izvijestio u kakvom su stanju dva od četiri američka Black Hawka, a koja su prizemljena zbog određenih tehničkih problema i je li točno da čeka američke tehničare da ih poprave, Banožić je poručio kako ta teza nije točna.









Kaže da su prema podacima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na dva Black Hawka primijećeni određeni indikatori, koji mogu upućivati na određeni problem.

“S obzirom na to da su u garancijskom roku, zatraženo je upravo to otklanjanje kako ne bi sutra možda bilo nekih problema izvan garantnog roka. Nisu prizemljeni. Otklonjeni su, već je jedna situacija riješena, bit će riješena i druga. Potpuna sposobnost HRZ-a nije upitna, prema izvješću zapovjednika”, naglasio je.

Na opasku da je upravo priznao da postoji određeni tehnički problem, ministar je istaknuo kako je priznao kako postoji indikator, a tako i jamstveni rok u kojem se želi otkloniti potencijalni problem.