‘SRAMOTA! BANOŽIĆ JE NANJUŠIO EKSPLOZIV?’ Legenda hrvatskog neba dere bez milosti: ‘Pa oni su po Jarunu tražili pilote bespilotne letjelice’

Autor: Dnevno.hr

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je pad letjelice u Zagrebu, odnosno navode da na letjelici ipak nije bilo eksploziva.

“Meni je sama ova priča o bombi jednostavno jedno skretanje s glavne teme. Priča o bombi je potpuno apsurdna i nebitna, isto kao što nije bitno je li bila ili nije, isto tako je nebitno odakle je došla ta raketa, jesu li je poslali Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci ili Eskimi. Ono što je bitno je nesposobnost NATO-a i naše zemlje i Mađarske i Rumunjske da otkriju to što je pošlo prema nama”, rekao je Selak.

Kritizirao je i ministra obrane kojeg je prozvao nekompetentnim i nesposobnim.

“Došao je na mjesto pada i nanjušio eksploziv te rekao da ta letjelica ne predstavlja prijetnju Zagrebu i da se građani mogu osjećati sigurno. Dakle, vojna letjelica veličine vojnog zrakoplova, koja doleti iz ratom zahvaćenog područja ne predstavlja prijetnju glavnom gradu države u koju je sletjela. To je sramota!”, rekao je Selak za N1 i ponovio da se pričom o bombi pokušava zamagliti i pod tepih povući priča o protuzračnoj obrani.

Selak je rekao i da ga čudi da nema tragova izgaranja ili eksploziva nakon pada letjelice.

“Mora ga biti i oni će ga naći. Radi se o raketi koja startuje s raketnim motorom, taj raketni motor stvara ogroman plamen ispod repa letjelice, dakle, moraju ostati tragovi toga, mora ostati trag eksplozije piropatrone koja lansira poklopce padobrana prije otvaranja padobrana, moraju ostati tragovi izgaranja sredstva tj. eksploziva koji uništava unutrašnjost letjelice tj. ono što je bitno, i mora ostati čak i eksploziva koji možda nije ni izgorio retroraketa koji usporavaju prije samog dodira koji rade možda dvije ili tri sekunde”, rekao je Selak.

Smiješno mu je i tko istražuje pad letjelice.

“Inače, tko istražuje pad letjelica u zrakoplovstvu kod nas, tko to radi? Uz dužno poštovanje prema mojim kolegama, s kojima sam u dobrim odnosima, radi vojna policija. Tko bi to trebao raditi? Inženjeri zrakoplovstva i tehničari, ljudi kojima je to struka. A znate što oni rade? Oni dežuraju na porti zrakoplovne baze Pleso i Zemunik. Jedni rade ono što ne trebaju, a ovi što bi to trebali raditi, ne rade”, rekao je Selak.

Vojna bi policija, dodao je, trebala istraživati slučajeve drogiranja u vojsci. Kako komentira premijerovo pokazivanje fotografije eksploziva s letjelice?

“Kad ste spomenuli da je premijer izašao sa slikom ostataka letjelice ili ostataka bombi ili tko zna čega, znate s čime sam očekivao da će izići? Ja sam očekivao da će izaći sa slikom uhvaćenih pilota te bespilotne letjelice koje su by the way jurili i tražili tamo po Jarunu”, rekao je Selak.