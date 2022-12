SPUŠTA GA NA ZEMLJU IZ VOLJENOG BRUXELLESA! Plenković i društvo se hvale, a zastupnik poručuje: ‘HDZ preuzima zasluge za sve što se događalo’

Autor: N.K

Europarlamentarni zastupnik Tonino Picula gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao političke aktualnosti, a posebno se osvrnuo na samohvalu Vlade Andreja Plenkovića i HDZ koji tvrde da je ulazak u Schengen i eurozonu njihov uspjeh.

“Sigurno je ovo godina koja će ostati u pamćenju po nizu dobrih stvari za Hrvatsku, iskoraka koji su nas bolje pozicionirali u svijetu i regiji. Međutim, uvijek se radi o lancu događaja. Uvijek je netko počeo sve te procese i puno je osoba pomoglo da se ti procesi započnu i završe”, kaže Picula i podsjeća da je hrvatski put u Europsku uniju počeo u Ateni kad je SDP-ova vlada predala zahtjev za članstvo 2003. godine.

Picula napominje da je put u Europu počeo prije 20 godina i da bi bilo fer pogledati u retrovizor i podsjetiti se kad je sve to krenulo čestitati svima koji su doprinijeli tome.





“HDZ je sklon tome da sebi pripiše da je stvorio nebo, zemlju, galaksiju, Hrvatsku i preuzme zasluge za sve što se događalo. Nije tako. Naravno treba čestitati onima iz HDZ-a koji su uspješno moderirali neke procese, međutim da su oni sami zaslužni za njih, to jednostavno nije točno. Na kraju krajeva, kolege iz HDZ-a uporno odbijaju neke karakteristike, pa i presude, koje se vezuju za tu stranku i smatraju da oni s tim nemaju nikakve veze, da je to neki novi HDZ s kojim oni nemaju nikakve veze”, kaže Picula i dodaje da je to više PR nego stvarno stanje te da je put Hrvatske prema članstvu u Schengenu počeo 2015. godine. “Naravno to ne umanjuje važnost ove vlade koja je sad u Banskim dvorima, a koji su proces završili”, dodaje.

Podsjetio je što ulazak Hrvatske u Schengen znači za građane, privedu i da će ukidanje graničnim prijelaza sigurno smanjiti određene troškove.

“Schengen je jedna velika stečevina Europske unije i biti u njoj znači uistinu do kraja iskoristiti sve mogućnosti zone slobodnog kretanja ljudi, ideja, roba, usluga”, kaže Picula.