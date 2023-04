SPREMATE ROŠTILJ ZA PRAZNIK RADA? Provjerite prognozu, evo kakvo nas vrijeme očekuje

Autor: Mia Peretić

Hrvatsku u nedjelju očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku i temperature do 22 Celzijeva stupnja, no popodne je moguća kiša, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Ponegdje malo kiše ili pokoji pljusak ponajprije je moguć na istoku zemlje te poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije gdje je moguća i grmljavina.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, navečer u jačanju, a u Dalmaciji poslijepodne jugozapadnjak.





Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 17 i 22 ‘celzijevca’.

Prognoza za Praznik rada

U ponedjeljak, kada se obilježava Praznik rada, u Hrvatskoj biti umjereno i pretežno oblačno s najviše sunčanih razdoblja na istoku.

Mjestimične kiše i pljuskova bit će uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega u drugom dijelu dana, navečer i u noći ponegdje obilnijih.

Vjetar na kopnu slab i umjeren, većinom istočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, navečer u Dalmaciji lokalno s olujnim udarima, a u prvom dijelu dana podno Velebita bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 13 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 °C.

Vrijeme u Zagrebu

U Zagrebu će 1. svibnja biti umjereno do pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana raste vjerojatnost za kišu. Vjetar slab do umjeren istočni. Najniža jutarnja temperatura od 8 u okolici do 12 u središtu grada, a najviša dnevna oko 20 °C.